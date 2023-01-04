Altın neden yükseliyor?
Türkiye'nin altın ithal eden bir ülke olması nedeniyle altın fiyatları da Amerikan Merkez Bankası faiz kararlarına göre değişiyor. Uzmanlar önümüzdeki döneme ilişkin bir netlik olmadığını belirtiyor.
Altın fiyatları, 2022 yılının ikinci yarısındaki görece duraklamadan sonra, dün gram altının 1113 TL'ye çıkmasıyla yeniden yükselişe geçti. Dünyada da ons altının fiyatı 1850 doları geçti.
Uzmanlara göre altın fiyatları Amerikan Merkez Bankası FED'in faiz kararlarından etkileniyor. Türkiye altın ithal eden bir ülke olduğu için, dolardaki ya da ons altındaki artış doğrudan gram altın fiyatlarına yansıyor.
Halk TV yazarı Barış Soydan, FED'in faiz artırımlarının sonuna geldiğine dair haberlerin altın fiyatlarında yükselişe neden olduğunu yazdı.
Soydan'a göre, fiyatlar daha da artacak ama sonrası yine belirsiz:
"FED bu yıl bir noktada faiz artırımlarını bitirecek. İşte bu beklenti altındaki yükselişin sürmesini sağlıyor. Ons altının bu yıl 2000 doları göreceğini söyleyenler de var, 3000 doları göreceğini söyleyenler de.