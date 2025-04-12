Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? Parasını Yatıran Zengin Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı

DÖVİZDE EURO ÖNE ÇIKTI

Döviz tarafında ise Euro dikkat çekti. Euro yüzde 3,31 artışla 43,25 TL seviyesine ulaştı. Dolar ise daha sınırlı bir hareketle yüzde 0,12 değer kazanarak 38,06 TL oldu.

FONLAR DÜŞTÜ

Yatırım fonları haftayı ortalama yüzde 0,34, emeklilik fonları ise yüzde 0,37 kayıpla kapattı. Buna karşın, yatırım fonları arasında en çok kazandıran kategori yüzde 0,77 ile para piyasası fonları oldu.

Genel tabloya bakıldığında, nisanın ikinci haftasında yatırımcısına en çok kazandıran araçlar altın ve Euro olurken, fonlar ise geride kaldı.