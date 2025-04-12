Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? Parasını Yatıran Zengin Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı
Nisan ayının ikinci haftasında en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım aracı belli oldu. Zirve yine değişmezken, borsa yerinde saydı.
Kaynak: Haber Merkezi
Yatırımcıların gözü kulağı bu hafta da piyasalardaydı. Nisan ayının ikinci haftasında yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu. BIST 100 endeksi, dalgalı bir seyir izleyerek haftayı yüzde 0,01’lik sınırlı bir yükselişle 9.380,95 puandan kapattı. Endeks hafta içinde en düşük 9.050,56, en yüksek ise 9.581,24 puanı gördü.
ALTIN ZİRVEDE
Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı, yüzde 6,45'lik değer artışıyla 3.960 TL’ye yükseldi. Altındaki bu yükseliş Cumhuriyet ve çeyrek altına da yansıdı. Cumhuriyet altını yüzde 6,36’lık primle 26.782 TL’ye, çeyrek altın ise yüzde 6,38’lik artışla 6.633 TL’ye çıktı.
DÖVİZDE EURO ÖNE ÇIKTI
Döviz tarafında ise Euro dikkat çekti. Euro yüzde 3,31 artışla 43,25 TL seviyesine ulaştı. Dolar ise daha sınırlı bir hareketle yüzde 0,12 değer kazanarak 38,06 TL oldu.
FONLAR DÜŞTÜ
Yatırım fonları haftayı ortalama yüzde 0,34, emeklilik fonları ise yüzde 0,37 kayıpla kapattı. Buna karşın, yatırım fonları arasında en çok kazandıran kategori yüzde 0,77 ile para piyasası fonları oldu.
Genel tabloya bakıldığında, nisanın ikinci haftasında yatırımcısına en çok kazandıran araçlar altın ve Euro olurken, fonlar ise geride kaldı.