Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? Parasını Yatıran Zengin Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı

Nisan ayının ikinci haftasında en çok kazandıran ve kaybettiren yatırım aracı belli oldu. Zirve yine değişmezken, borsa yerinde saydı.

Kaynak: Haber Merkezi

Borsa Altın Dolar Euro Yatırım
Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? Parasını Yatıran Zengin Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı - Resim: 1

Yatırımcıların gözü kulağı bu hafta da piyasalardaydı. Nisan ayının ikinci haftasında yatırım araçlarının haftalık performansı belli oldu. BIST 100 endeksi, dalgalı bir seyir izleyerek haftayı yüzde 0,01’lik sınırlı bir yükselişle 9.380,95 puandan kapattı. Endeks hafta içinde en düşük 9.050,56, en yüksek ise 9.581,24 puanı gördü.

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Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? Parasını Yatıran Zengin Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı - Resim: 2

ALTIN ZİRVEDE

Kapalıçarşı’da 24 ayar külçe altının gram fiyatı, yüzde 6,45'lik değer artışıyla 3.960 TL’ye yükseldi. Altındaki bu yükseliş Cumhuriyet ve çeyrek altına da yansıdı. Cumhuriyet altını yüzde 6,36’lık primle 26.782 TL’ye, çeyrek altın ise yüzde 6,38’lik artışla 6.633 TL’ye çıktı.

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Altın mı, Dolar mı, Euro mu, Borsa mı? Parasını Yatıran Zengin Oldu! İşte Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Aracı - Resim: 3

DÖVİZDE EURO ÖNE ÇIKTI

Döviz tarafında ise Euro dikkat çekti. Euro yüzde 3,31 artışla 43,25 TL seviyesine ulaştı. Dolar ise daha sınırlı bir hareketle yüzde 0,12 değer kazanarak 38,06 TL oldu.

FONLAR DÜŞTÜ

Yatırım fonları haftayı ortalama yüzde 0,34, emeklilik fonları ise yüzde 0,37 kayıpla kapattı. Buna karşın, yatırım fonları arasında en çok kazandıran kategori yüzde 0,77 ile para piyasası fonları oldu.

Genel tabloya bakıldığında, nisanın ikinci haftasında yatırımcısına en çok kazandıran araçlar altın ve Euro olurken, fonlar ise geride kaldı.

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