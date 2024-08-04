Altın Kendi Rekorunu Kıracak! İslam Memiş'ten Fiziki Altın Uyarısı: Eze Eze Yoluna Devam Edecek

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın fiyatlarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Yatırımcıları uyaran İslam Memiş, "Altın kendi fiyatını eze eze yoluna devam edecek" dedi.

Altın Kendi Rekorunu Kıracak! İslam Memiş'ten Fiziki Altın Uyarısı: Eze Eze Yoluna Devam Edecek

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'ten altın fiyatlarına ilişkin tahmin geldi. Memiş, yatırımcıları uyararak tavsiyelerde bulundu.

Altın fiyatlarının yükselişine dikkat çekerek, ağustos ayında rekor seviyelere ulaşacağını öngördü. Karar'da yer alan habere göre, İslam Memiş şu açıklamalarda bulundu:

"Altın, Haziran ayında 2 bin 420 lira, Temmuz ayında 2 bin 682 liraya kadar çıktı. Ağustos ayı beklentim ise 2 bin 730 lira.

Her ay bir diğer ayın rekoru kırılacak. Altın kendi fiyatını eze eze yoluna devam edecek. Yıl sonu gram altın için 3 binin üzerinde bir beklentim var."

İslam Memiş, "Uzun vadeli yatırımcı fiziki altın alsın. Savaş hazırlıkları altın piyasalarını etkiliyor. Gelecekte dünya ekonomilerinin yeniden şekilleneceğini ve bu durumun altın fiyatlarını etkileyeceğini öngörüyorum" ifadelerini kullandı.

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