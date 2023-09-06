Altın için yeni dönem: Kamu bankaları devreye girdi

Mücevher İhracatçıları Birliği (MİB) tarafından yapılan açıklamada, hükümetin cari açıkla mücadele kapsamında altın ithalatına kota uygulayarak etkili bir adım attığı ancak kararın yan etkisi olarak üretimde ithalata bağımlı olan mücevher sektöründe işlerin bir anda durduğu aktarıldı.