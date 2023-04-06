Altın için sıradaki hamle belli oldu: Uzman isim ‘ihtimali yazı tura atmaya kadar düştü’ diye uyardı
Ons altın yükselişi ile rekor seviyeye ulaşan gram altın fiyatı ile çeyrek altın, 22 ayar bilezik ve Cumhuriyet altını yatırımcılar tarafından en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki bu yükseliş devam edecek mi?
Ons altın fiyatı, ABD'den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından 2000 doların üzerine çıkarak rekor seviyeye doğru ilerliyor. ABD'den gelen zayıf ekonomik verilerin ardından yükselişe geçen altının onsu 2020 yazındaki 2072 dolarlık rekor seviyesine yaklaştı. Kıymetli metalin 2037 dolara kadar çıkarak 13 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Gram altın fiyatı ise dün 1.257 liranın üzerini test etti. Altının gram fiyatı için bu rakam yeni rekor olarak kayıtlara geçti. Bu sabah ise bir miktar geri çekilme yaşanırken ons altın 2027 dolar, altının gramı ise 1244 TL’den değerleniyor.
Çeyrek altın 2035 TL, Cumhuriyet altını 8595 TL ve 22 ayar bileziğin gramı 1226 TL seviyesinde bulunuyor.
Analistler, zayıf ekonomik verilerin yanı sıra bankacılık krizi ile merkez bankalarının agresif parasal sıkılaştırmasının reel ekonomi üzerindeki olumsuz etkisinin de altın fiyatlarındaki yükselişte etkili olduğunu belirtti.