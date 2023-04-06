Altın için sıradaki hamle belli oldu: Uzman isim ‘ihtimali yazı tura atmaya kadar düştü’ diye uyardı

Gram altın fiyatı ise dün 1.257 liranın üzerini test etti. Altının gram fiyatı için bu rakam yeni rekor olarak kayıtlara geçti. Bu sabah ise bir miktar geri çekilme yaşanırken ons altın 2027 dolar, altının gramı ise 1244 TL’den değerleniyor.