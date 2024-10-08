Altın İçin Net Tarihi Açıkladı: Sarı Metalde İbre Zirveye Oynayacak
Eylül ayında altın fiyatlarında rekor üstüne rekor yaşanmasının ardından, altın fiyatları sınırlı değer kaybıyla seyrini sürdürüyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Jeopolitik risklerin devam etmesi ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz indirimi beklentilerinin düşmesi, altın piyasası üzerinde baskı yaratmaya başladı. Geçtiğimiz ay Kapalıçarşı'da 3 bin liranın üzerine çıkan altın fiyatları, son haftada 2 bin 655 dolardan kapanış yaptı. ABD’de açıklanan güçlü tarım dışı istihdam verileri, Fed’in faiz indirimi ihtimalini zayıflatarak altındaki yükselişi frenledi. Ekonomistler, Fed’in önceki iki toplantısında faiz indirimi olasılığını yüzde 0,25 olarak değerlendirse de, son veriler bu beklentiyi düşürdü.
ALTINDA YORULMA BAŞLADI
Uzmanlar, ABD tahvil getirilerinin yükselmesiyle altının zirvedeki performansında yorgunluk belirtileri görüldüğünü ifade ediyor. Ayrıca, İsrail’den İran’a beklenen misillemenin gerçekleşmemesi de altın fiyatlarındaki artışı durdurdu. Şu anda altın fiyatlarının bir taban oluşturma sürecinde olduğu düşünülüyor.
Ekonomistler, ithalat kısıtlamaları nedeniyle fiziki altın fiyatlarında iç ve dış piyasa arasındaki farkın yeniden 4 bin doların üzerine çıktığını, ancak, bu hafta beklenen ithalatın gerçekleşmesi halinde fiziki gram altın fiyatında bir miktar geri çekilme olabileceği öngörüyor.
ENFLASYON YATIRIMCIYI ALTINA ÇEKİYOR
Uzmanlar, ons altın için 2.620-2.600 dolar bandının kritik olduğunu vurgularken, iç piyasada enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle altına olan talebin devam ettiğini belirtiyor. Ekonomi uzmanları buna karşın, ons fiyatlarındaki zayıflama ve iç piyasadaki makasın kapanmasıyla birlikte fiziki gram altın fiyatının kısa vadede 3.020-3.000 TL seviyelerine gerileyebileceğini öngörüyor.
Altın piyasası, jeopolitik gelişmeler ve Fed’in faiz politikası etkisi altında dengelenmeye çalışırken, yatırımcıların dikkatle takip ettiği bir süreçten geçiyor.
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
GRAM ALTIN
2879.42
ÇEYREK ALTIN
4738.80
YARIM ALTIN
9492.8939
TAM ALTIN
18901.26
ONS ALTIN
2613.98
NOT: Haberimizde yatırım tavsiyesi verilmemiştir.