Altın İçin Net Tarihi Açıkladı: Sarı Metalde İbre Zirveye Oynayacak

ALTINDA YORULMA BAŞLADI

Uzmanlar, ABD tahvil getirilerinin yükselmesiyle altının zirvedeki performansında yorgunluk belirtileri görüldüğünü ifade ediyor. Ayrıca, İsrail’den İran’a beklenen misillemenin gerçekleşmemesi de altın fiyatlarındaki artışı durdurdu. Şu anda altın fiyatlarının bir taban oluşturma sürecinde olduğu düşünülüyor.

Ekonomistler, ithalat kısıtlamaları nedeniyle fiziki altın fiyatlarında iç ve dış piyasa arasındaki farkın yeniden 4 bin doların üzerine çıktığını, ancak, bu hafta beklenen ithalatın gerçekleşmesi halinde fiziki gram altın fiyatında bir miktar geri çekilme olabileceği öngörüyor.