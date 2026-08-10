Altın İçin Kritik Hafta! Fed Etkisiyle Fiyatlar Yeniden Hareketlendi

Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem gününde hareketlilik sürerken, gram altın 6 bin 700 lira seviyesine dayandı. ABD istihdam verileri sonrası güçlenen faiz indirimi beklentileri ons altını desteklerken, piyasalar Fed'in para politikası ve küresel gelişmeleri yakından izliyor.

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Altın İçin Kritik Hafta! Fed Etkisiyle Fiyatlar Yeniden Hareketlendi
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Altın fiyatlarında yeni haftanın ilk işlem gününde yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ardından yedi haftanın zirvesini gören altın, bu seviyeden sınırlı şekilde gerilerken gram altın yeniden 6 bin 700 lira seviyesini test ediyor. Cuma günü ons altındaki yükselişin etkisiyle alış ağırlıklı seyreden gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,56 değer kazanarak 6 bin 658 liradan tamamladı. Haftanın ilk işlem gününde de yükselişini sürdüren gram altın, saat 09.20 itibarıyla yüzde 0,2 artışla 6 bin 687 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 10 bin 944 liradan, Cumhuriyet altını ise 43 bin 577 liradan satılıyor.

Altın İçin Kritik Hafta! Fed Etkisiyle Fiyatlar Yeniden Hareketlendi - Resim : 1

ALTINDA GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Altının ons fiyatı da yüzde 0,1 yükselişle 4 bin 345 dolar seviyesinde bulunuyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasında daha temkinli bir tutum izleyeceğine yönelik beklentiler, değerli metalin seyrinde belirleyici olmaya devam ediyor. ABD'de enflasyonun yavaşlaması halinde Fed'in daha güvercin bir politika izleyebileceği beklentisi, piyasalardaki risk iştahını desteklerken altına olan talebi de canlı tutuyor.

Altın İçin Kritik Hafta! Fed Etkisiyle Fiyatlar Yeniden Hareketlendi - Resim : 2

BEKLENTİLER AZALDI

Geçen hafta açıklanan verilere göre ABD'de tarım dışı istihdam temmuz ayında 23 bin kişi azaldı. Piyasa beklentisi ise istihdamın 85 bin kişi artması yönündeydi. Özel sektör istihdamındaki 44 bin kişilik artış da beklentilerin altında kaldı. İstihdam verilerinin ardından para piyasalarında Fed'in yıl sonuna kadar faiz artışı yapacağına ilişkin beklentiler zayıfladı. Fed'in eylül toplantısında politika faizini değiştirmeme ihtimali yüzde 53'e yükselirken, faiz artırımı olasılığı ekim ayı için yüzde 71, aralık ayı için ise yüzde 83 seviyesinde fiyatlanıyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER DE TAKİPTE

Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler de yakından izleniyor. Orta Doğu'da kalıcı barış ve istikrar sağlayacak bir anlaşmanın henüz ortaya çıkmaması, bölgedeki risklerin varlık fiyatları üzerindeki etkisini sürdürüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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