Altın için 2022 Sonrası Bir İlk... O Merkez Bankası Ton Ton Altını Kasasına Koydu: Servet Deposu!

Dünya Altın Konseyi (WGC) Çarşamba günü yaptığı açıklamada, tezgah üstü (OTC) ticareti de dahil olmak üzere küresel altın talebinin, yatırımların artmasıyla 2024 yılında yüzde 1 artarak 4.974,5 metrik ton ile rekor seviyeye ulaştığını ve merkez bankalarının dördüncü çeyrekte alımlarını hızlandırdığını söyledi.

Son Güncelleme:
Altın için 2022 Sonrası Bir İlk... O Merkez Bankası Ton Ton Altını Kasasına Koydu: Servet Deposu!

Spot altın fiyatları, yatırımcıların küresel risklere karşı korunmak için metali seçmesi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesiyle geçen yıl yüzde 27 artarak 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Altın talebinin önemli bir kaynağı olan merkez bankaları, 2024 yılında üst üste üçüncü kez 1.000 tondan fazla metal satın aldı.

Altın için 2022 Sonrası Bir İlk... O Merkez Bankası Ton Ton Altını Kasasına Koydu: Servet Deposu! - Resim : 1

POLONYA MERKEZ BANKASI EN BÜYÜK ALICI

WGC, üç aylık bir raporda, Polonya Merkez Bankası'nın rezervlerine 90 ton ekleyerek bu türden en büyük alıcı olduğunu söyledi. WGC, bildirilen alımlara ve bildirilmeyen alımların tahminine dayanarak, Trump'ın ABD seçimlerini kazandığı 2024'ün son çeyreğinde, merkez bankalarının alımlarının yıllık yüzde54 artarak 333 tona ulaştığını hesapladı.

Geçen yıl altına yönelik yatırım talebi yüzde 25 artarak son dört yılın en yüksek seviyesi olan 1.180 tona ulaştı, bunun başlıca nedeni fiziki destekli altın borsa yatırım fonlarından (ETF) çıkışların son dört yıldır ilk kez durmasıydı. Farklı ürünlere yönelik iştahta büyük bir değişime işaret eden külçe altına yönelik yatırım talebi yüzde 10 artarken sikke alımları yüzde 31 düştü.

WGC kıdemli piyasa analisti Louise Street, "2025'te merkez bankalarının sürücü koltuğunda oturmaya devam etmesini ve altın ETF yatırımcılarının, özellikle de dalgalı da olsa daha düşük faiz oranları görürsek, mücadeleye katılmasını bekliyoruz. Jeopolitik ve makroekonomik belirsizlik bu yıl yaygın temalar olmalı ve servet deposu ve riske karşı korunma olarak altına olan talebi desteklemeli" dedi.

Altın için 2022 Sonrası Bir İlk... O Merkez Bankası Ton Ton Altını Kasasına Koydu: Servet Deposu! - Resim : 2

ALTIN TALEBİNDE YÜZDE 1'LİK ARTIŞ

WGC, opak OTC ticareti hariç toplam altın talebinin geçen yıl yüzde 1 artarak 4.553,7 tona yükseldiğini ve 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi. Yılın son çeyreğinde kâr amaçlı alımların yüksek net değerli yatırımcıların ısrarlı talebini dengelemesi nedeniyle OTC talebinin yüzde 7 düştüğünü tahmin ediyor. 2024 yılında fiziki talebin en büyük kategorisi olan altın mücevherat tüketimi yüzde 11 düşerken, maden üretimi sabit kaldı ve geri dönüşüm yüzde 15 arttı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Altın
Son Güncelleme:
Akaryakıta 1 Lira 10 Kuruş Zam! Bu Kez de LPG Fiyatları Arttı (5 Şubat Çarşamba Güncel Benzin, Motorin, Otogaz Fiyatları) Akaryakıta 1 Liradan Fazla Zam
Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız Evde Tuz Yakmak Bakın Ne İşe Yarıyor: Duyunca Avuç Avuç Yakacaksınız
Engelli Maaşı ve Yaşlı Aylıkları Hesaplarda! Tam 6,8 Milyar Liralık Ödeme Yapacaklar Hesapları Kontrol Edin! O Ödemeler Bugün Başladı
En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor En Bahtsız 3 Burç : Hayatları Boyunca Yüzleri Gülmüyor
ÇOK OKUNANLAR
Ne Benzinli Ne Dizel! Ocak Ayının En Çok Satan Elektrikli Otomobilleri Belli Oldu Ne Benzinli Ne Dizel! Ocak Ayının En Çok Satan Elektrikli Otomobilleri Belli Oldu
40 Yıllık Aşçının Kuru Fasulye Sırrı Ortaya Çıktı: İçine 1 Tane Atınca Gaz Yapmıyor 40 Yıllık Aşçının Kuru Fasulye Sırrı Ortaya Çıktı: İçine 1 Tane Atınca Gaz Yapmıyor
Valilik Tamamen Yasakladı: Bu Belgeyi Almayan Yandı Valilik Tamamen Yasakladı: Bu Belgeyi Almayan Yandı
Emniyet Şeridinde Can Pazarı: Ölü ve Yaralılar Var Emniyet Şeridinde Can Pazarı
İkramiyede İmzalar Resmen Atıldı: Hesaplara Ek 39 Bin 250 Lira Yatacak! İkramiyede İmzalar Resmen Atıldı: Hesaplara Ek 39 Bin 250 Lira Yatacak!