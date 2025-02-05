Altın için 2022 Sonrası Bir İlk... O Merkez Bankası Ton Ton Altını Kasasına Koydu: Servet Deposu!

Spot altın fiyatları, yatırımcıların küresel risklere karşı korunmak için metali seçmesi ve ABD Merkez Bankası'nın faiz oranlarını düşürmesiyle geçen yıl yüzde 27 artarak 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Altın talebinin önemli bir kaynağı olan merkez bankaları, 2024 yılında üst üste üçüncü kez 1.000 tondan fazla metal satın aldı.

POLONYA MERKEZ BANKASI EN BÜYÜK ALICI

WGC, üç aylık bir raporda, Polonya Merkez Bankası'nın rezervlerine 90 ton ekleyerek bu türden en büyük alıcı olduğunu söyledi. WGC, bildirilen alımlara ve bildirilmeyen alımların tahminine dayanarak, Trump'ın ABD seçimlerini kazandığı 2024'ün son çeyreğinde, merkez bankalarının alımlarının yıllık yüzde54 artarak 333 tona ulaştığını hesapladı.

Geçen yıl altına yönelik yatırım talebi yüzde 25 artarak son dört yılın en yüksek seviyesi olan 1.180 tona ulaştı, bunun başlıca nedeni fiziki destekli altın borsa yatırım fonlarından (ETF) çıkışların son dört yıldır ilk kez durmasıydı. Farklı ürünlere yönelik iştahta büyük bir değişime işaret eden külçe altına yönelik yatırım talebi yüzde 10 artarken sikke alımları yüzde 31 düştü.

WGC kıdemli piyasa analisti Louise Street, "2025'te merkez bankalarının sürücü koltuğunda oturmaya devam etmesini ve altın ETF yatırımcılarının, özellikle de dalgalı da olsa daha düşük faiz oranları görürsek, mücadeleye katılmasını bekliyoruz. Jeopolitik ve makroekonomik belirsizlik bu yıl yaygın temalar olmalı ve servet deposu ve riske karşı korunma olarak altına olan talebi desteklemeli" dedi.

ALTIN TALEBİNDE YÜZDE 1'LİK ARTIŞ

WGC, opak OTC ticareti hariç toplam altın talebinin geçen yıl yüzde 1 artarak 4.553,7 tona yükseldiğini ve 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaştığını söyledi. Yılın son çeyreğinde kâr amaçlı alımların yüksek net değerli yatırımcıların ısrarlı talebini dengelemesi nedeniyle OTC talebinin yüzde 7 düştüğünü tahmin ediyor. 2024 yılında fiziki talebin en büyük kategorisi olan altın mücevherat tüketimi yüzde 11 düşerken, maden üretimi sabit kaldı ve geri dönüşüm yüzde 15 arttı.

Kaynak: Haber Merkezi