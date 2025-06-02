Altın Hasat Erken Başladı: Toplayan Herkes Aylık 100 Bin TL Kazanıyor

"BEN BU İŞ SAYESİNDE EV ALIP, KIZIMI EVLENDİRDİM"

Bu işi uzun yıllardır yapan Murat Karakeytir (42), "12 yaşından beri tarım işçiliği yapıyorum. Yaptığımız iş zor ve sürekli sağlık sorunlarıyla karşı karşıyayız. Ancak kazancımız iyi, günlük 2.500 TL kazanıyoruz. Bu işi yapan çok az kişi var. Gençler ise bu tür işlerden kaçıyorlar. Meslek sahibi olmayan gençlerin aslında fabrikada asgari ücretle çalışması ya da bu tarz işlere yönelmesi gerekiyor. Ben bu iş sayesinde ev aldım ve kızımı evlendirdim. Bu tür işler küçük görülmemeli, azimle yapılmalı" dedi.



