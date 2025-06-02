Altın Hasat Erken Başladı: Toplayan Herkes Aylık 100 Bin TL Kazanıyor
Adana'da erkenci patates hasadı devam ederken, özel işçiler günde 250-300 ton patates yükleyerek günlük 2.500 TL aylık ise 100 bin TL kazanıyor. Zorlu iş koşulları ve sağlık risklerine dikkat çeken işçiler, bu işin bedelini ileriki yıllarda sağlık sorunlarıyla ödeyebileceğini belirtti.
Kaynak: İHA
Adana, Türkiye'nin en erkenci patatesinin yetiştiği önemli bir tarım bölgesi olarak biliniyor. Hasat mevsiminde, tarlalardan toplanan patatesler özel işçiler tarafından kamyonlara yükleniyor. Bu işçiler, günde ortalama 250-300 ton patates yükleyerek, günlük 2.500 TL yevmiye kazanıyor ve aylık kazançları ise 90.000 TL ile 100.000 TL arasında değişiyor.
TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA SEVKİYAT YAPILIYOR
Adana'da erkenci patates hasadı, 3 hafta önce başlamıştı. 70.000 dönüm alanda ekilen bu patatesler, hasat edildikten sonra tarlalarda "yükleyici" olarak bilinen işçiler tarafından kamyonlara yükleniyor. Bu işçiler, gün boyunca zorlu koşullarda çalışarak, Türkiye'nin dört bir yanına patates sevkiyatını gerçekleştiriyor. Özellikle yaz sıcaklarının etkili olduğu bu dönemde, yükleyiciler günlük yüksek kazançlar elde etmelerine rağmen, çalıştıkları işin zorluğuna da dikkat çekiyorlar.
YÜKLEYİCİLERİN AYLIK MAAŞI DUDAK UÇUKLATTI
Niğde'den Adana'ya patates hasadına gelen Rüstem Aldemir (25), "İşimiz oldukça zor. Burada günlük 250-300 ton patates yüklüyoruz ve kazancımız 2.000 TL ile 2.500 TL arasında değişiyor. Yazın Adana'da çalışıyoruz, kışın ise Niğde'ye gidip depolarda çalışıyoruz. Yaptığımız işin zorluklarını biliyoruz ama geçimimizi sağlıyoruz. Aylık kazancımız 90.000 TL ile 100.000 TL arasında" dedi.
Ancak bu işin bedelini, ileriki yıllarda sağlık sorunlarıyla ödeyebileceğini belirten Aldemir, "Bel fıtığı gibi sağlık sorunları yaşama riskimiz var. Ama burada çalışarak geçimimizi sağlıyoruz, başka seçeneğimiz yok" diye ekledi.
"BEN BU İŞ SAYESİNDE EV ALIP, KIZIMI EVLENDİRDİM"
Bu işi uzun yıllardır yapan Murat Karakeytir (42), "12 yaşından beri tarım işçiliği yapıyorum. Yaptığımız iş zor ve sürekli sağlık sorunlarıyla karşı karşıyayız. Ancak kazancımız iyi, günlük 2.500 TL kazanıyoruz. Bu işi yapan çok az kişi var. Gençler ise bu tür işlerden kaçıyorlar. Meslek sahibi olmayan gençlerin aslında fabrikada asgari ücretle çalışması ya da bu tarz işlere yönelmesi gerekiyor. Ben bu iş sayesinde ev aldım ve kızımı evlendirdim. Bu tür işler küçük görülmemeli, azimle yapılmalı" dedi.
Karakeytir, gençlere de önemli bir tavsiyede bulundu. "Ülkemizde meslek açığı çok fazla. Gençlerin okumaları, meslek lisesine gitmeleri önemli. Bu şekilde daha iyi iş imkanlarına sahip olabilirler" şeklinde konuştu.