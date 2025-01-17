Altın Güne Nasıl Başladı? İşte Güncel Altın Fiyatları

Altın piyasasındaki dengeler değişmeye devam ederken, gram altın bugün güne yükselişle başladı.

Yatırımcıların güvenli limanı altında son fiyatlar belli oldu. Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın ne kadar oldu? İşte güncel altın fiyatları….

Ons altın ve bankalar arası ABD doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın saat 9.14 itibariyle3.099,28 TL’den işlem gördü. Çeyrek altın ise 5.067,44 TL’den işlem gördü.

Spot altın ons başına 2.712,67 dolardan işlem görürken yüzde 6’lık düşüş yaşadı.

Kaynak: Haber Merkezi