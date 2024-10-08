Altın Fonları Borsa İstanbul’u Solladı
Borsa İstanbul, Ekim 2023 seviyelerine gerilerken hisse fonlarına yatırım yapanlar kayba uğradı. Yıllık performans analizinde altın fonlarının hisse fonlarına kıyasla yaklaşık dört kat fazla getiri sağladığı belirlendi.
Kaynak: Haber Merkezi
Borsa İstanbul’da Temmuz 2023'ten bu yana devam eden düşüş, hisse fonlarının getirilerini olumsuz etkilerken, altın fiyatlarındaki artış kıymetli maden fonlarını ön plana çıkardı. Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu (TEFAS) verilerine göre, altına ağırlık veren kıymetli maden fonları, son bir yıllık süreçte hisse senedi fonlarının getirisini neredeyse dört katına çıkardı. BIST 100 endeksinin son dönemdeki düşüşüyle 2023 Ekim seviyelerine kadar gerilediği görülürken, altının hem yurt içi hem de yurt dışı piyasada son yılların en yüksek kazançlarını sağladığı bildirildi.
ALTIN FONLARI 2 BUÇUK KAT BÜYÜDÜ
Yatırım araçları arasındaki bu performans farkı, fon yatırımcıları üzerinde de etkili oldu. Kıymetli maden fonları, son bir yılda yatırımcılarına yüzde 81,09 kazandırarak zirvede yer aldı. Aynı dönemde hisse senedi fonları yüzde 22,59 artış göstererek en düşük getiriyi sağlayan fonlar arasında kaldı. TEFAS verilerine göre 18 kıymetli maden fonunun büyüklüğü 79,6 milyar TL’ye ulaştı. Bu fonların büyüklüğü, 2023 Ekim ayında 32,1 milyar TL, 2023 sonunda ise 35,5 milyar TL seviyesindeydi. Borsa ise yılın ilk ve ikinci yarısında birbirinden oldukça farklı performans sergilerken, BIST 100 endeksinin yıllık yükselişi yüzde 8,9 seviyesine kadar düştü.
SON SIRADA YER ALDI
TEFAS’ta işlem gören 122 hisse senedi fonu, yüzde 22,59’luk yıllık getiri ile BIST 100’ü geride bıraksa da diğer fon türleri arasında son sırada yer aldı. Serbest fonlar bu dönemde yüzde 38,69 artış gösterirken, karma fonlar yüzde 57,23, para piyasası fonları yüzde 56,33, borçlanma araçları fonları ise yüzde 46,07 kazanç sağladı. Hisse senedi fonlarının toplam büyüklüğü ise 152,9 milyar TL olarak kaydedildi.
HİSSE FONLARINDA SON 3 AYDA NEGATİF PERFORMANS
Son üç aylık verilere bakıldığında, hisse senedi fonlarının negatif performans gösterdiği görülüyor. TEFAS’ta işlem gören hisse senedi fonlarının son üç aylık performansı yüzde eksi 12 olarak kaydedildi. Aynı dönemde kıymetli maden fonları yüzde 20,60, para piyasası fonları ise yüzde 12,91 getiri ile en yüksek kazancı sağlayan fonlar oldu. Son altı aylık performans incelendiğinde, para piyasası fonlarının yüzde 27,74, kıymetli maden fonlarının yüzde 24,87, hisse fonlarının ise yalnızca yüzde 2,17 kazanç sağladığı görülüyor. Borsadaki gerileme ise devam etti; BIST 100 endeksi günü yüzde 0,85 düşüşle 9.031 puandan kapattı.