Altın Fonları Borsa İstanbul’u Solladı

ALTIN FONLARI 2 BUÇUK KAT BÜYÜDÜ

Yatırım araçları arasındaki bu performans farkı, fon yatırımcıları üzerinde de etkili oldu. Kıymetli maden fonları, son bir yılda yatırımcılarına yüzde 81,09 kazandırarak zirvede yer aldı. Aynı dönemde hisse senedi fonları yüzde 22,59 artış göstererek en düşük getiriyi sağlayan fonlar arasında kaldı. TEFAS verilerine göre 18 kıymetli maden fonunun büyüklüğü 79,6 milyar TL’ye ulaştı. Bu fonların büyüklüğü, 2023 Ekim ayında 32,1 milyar TL, 2023 sonunda ise 35,5 milyar TL seviyesindeydi. Borsa ise yılın ilk ve ikinci yarısında birbirinden oldukça farklı performans sergilerken, BIST 100 endeksinin yıllık yükselişi yüzde 8,9 seviyesine kadar düştü.