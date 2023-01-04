Altın fiyatlarıyla ilgili gündem yaratacak tahmin: 6-7 ay sonra...

Amcalar "Biz bu rekorun daha da devam edeceği. Bin 500 lira ve üzerindeki seviyeleri göreceğini tahmin etmekteyiz. 6 ay ve 7 ay sonra baktığımızda gram altın bin 500 lira seviyelerine oturmuş olacak. Yani bu arada geçen sürede gram altında ufak tefek düşüşler yaşanabilir ama düşüşler vatandaşı da yatırımcısını da korkutmasın. Her düşüş bir alım fırsatıdır" ifadesini kullandı.