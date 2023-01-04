Altın fiyatlarıyla ilgili gündem yaratacak tahmin: 6-7 ay sonra...
Altın fiyatlarındaki yükseliş sonrası piyasa yıl sonunda hiç olmadığı kadar hareketlendi. 2022 yılını 1100 TL seviyelerinde kapatan gram altın tarihinin en yüksek seviyesini de gördü.
Altın fiyatları yeni yıla hızlı başladı. Gram altın yeni rekorunu kırarak tarihi zirveyi gördü. Küresel piyasalarda altının ons fiyatı 6 ay aranın ardından 1850 doları test etti. Bu durum altın piyasasını hareketlendirdi.
2022’yi rekor fiyatla tam bin 100 lira ile kapatan gram altındaki yükseliş 2023’de yani yeni yılda da devam ediyor. Yatırımcıların altın fiyatları ile ilgili en çok merak ettiği konu ise zirvenin ne olacağı oldu.
Altın Piyasası Uzmanı Nasri Amcalar da altın fiyatları ile ilgili gelen son dakika bilgilerini değerlendirdi.
Amcalar "Biz bu rekorun daha da devam edeceği. Bin 500 lira ve üzerindeki seviyeleri göreceğini tahmin etmekteyiz. 6 ay ve 7 ay sonra baktığımızda gram altın bin 500 lira seviyelerine oturmuş olacak. Yani bu arada geçen sürede gram altında ufak tefek düşüşler yaşanabilir ama düşüşler vatandaşı da yatırımcısını da korkutmasın. Her düşüş bir alım fırsatıdır" ifadesini kullandı.