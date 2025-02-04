Altın Fiyatlarından Yeni Atak! Saatler Sonra Başlayacak: Dünyanın Gözü Orada

Altın fiyatları, ABD'de süregelen gümrük vergisi ve enflasyon endişelerinin güvenli liman talebini artırmasının etkisiyle dün yeni bir zirveyi test ettikten sonra yukarı hareketini bugün de devam ettiriyor. Ons altın dün 2.830 dolar ile rekor kırdıktan sonra yaşanan satışların üstesinden gelerek bu sabah 2824,68 dolara kadar toparlandı ve şu sıralarda 2815 dolarda.

GRAM ALTIN FİYATLARI REKOR YOLUNDA

Ons altında yaşanan yükseliş gram altın fiyatlarını da etkiledi. Altın gram fiyatı bu sabah 3.274 liralık rekoruna yaklaşarak 3.269 liranın üzerini gördü. Şu sıralar 3.259 liradan ekranlara yansıyor.

Kapalıçarşı serbest piyasada çeyrek altın fiyatları 5.548 TL’den, Cumhuriyet altını da 22.421 TL’den değerleniyor.

ABD İLE ÇİN MÜZAKERE MASASINA OTURUYOR

ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü Meksika ve Kanada'ya yönelik gümrük vergilerini askıya alarak iki ülkeyle sınır ve suç uygulamalarında taviz karşılığında 30 günlük bir duraklamayı kabul ederken, Çin mallarına yönelik vergilerin günün ilerleyen saatlerinde başlaması bekleniyor. Bununla birlikte ABD ile Çin arasında yapılacak müzakerelerde Kanada ve Meksika ile varılana benzer bir anlaşma olup olmadığı takip edilecek.

ALTIN FİYATLARI İÇİN BU SEVİYELERE DİKKAT!

IG piyasa stratejisti Yeap Jun Rong, “Piyasa oynaklığının ve politikaların ters yüz edilmesinin hakim olacağı mevcut son derece dinamik ortamda, altın fiyatları desteklenmeye devam edebilir. Yakın vadeli fiyat projeksiyonu hedefi 2.874 dolar seviyesinde ve ardından psikolojik 3.000 dolar seviyesinde” yorumunu yapıyor.

Külçe altın geleneksel olarak hem enflasyona hem de jeopolitik belirsizliğe karşı bir koruma olarak görülüyor. Bu arada, küresel külçe bankaları, ABD altın vadeli işlemlerinin spot fiyatlar üzerindeki alışılmadık derecede yüksek priminden faydalanmak için Dubai ve Hong Kong gibi Asyalı tüketicilere hizmet veren ticaret merkezlerinden ABD'ye altın taşıyor.

Ayrıca, bu hafta yatırımcıların radarında, günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan ABD açık iş verileri, ADP istihdam verileri, işsizlik oranı verileri gibi bir dizi ABD istihdam verisi yer alıyor.

Kaynak: Haber Merkezi