Altın Fiyatlarında Yön Değişti: İşte Güncel Fiyatlar

Ons altındaki kâr satışları gram altına da yansıdı. 4 bin 450 dolarla 2 ayın zirvesini gören ons altın 4 bin 323 dolar seviyesine gerilerken, gram altın da önceki gün gördüğü 6 bin 834 TL’den 6 bin 661 TL’ye çekildi.

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Altın Fiyatlarında Yön Değişti: İşte Güncel Fiyatlar
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Ons altın fiyatında yaşanan geri çekilme, yurt içindeki gram altın fiyatına da yansıdı. Bir önceki gün 6 bin 834 TL seviyesine kadar çıkan gram altın, 14 Ağustos sabahında 6 bin 670 TL civarında işlem görmeye başladı. Ağustos ayının başından bu yana yükseliş eğiliminde olan altın fiyatlarında, 4 bin 450 dolarla son iki ayın en yüksek seviyesinin görülmesinin ardından yön aşağı döndü. Yatırımcıların gelen yükselişler sonrası gerçekleştirdiği kâr satışları ons altın üzerinde baskı oluşturdu.

Altın Fiyatlarında Yön Değişti: İşte Güncel Fiyatlar - Resim : 1

GERİLEME YAŞANDI

Ons altın, önceki işlem gününü yüzde 1,3 kayıpla 4 bin 351 dolar seviyesinde tamamladı. Yeni günde ise 4 bin 320 dolar civarında işlem gördü. Küresel piyasalardaki bu hareketlilik, iç piyasada gram altının da gerilemesine neden oldu. Gram altın, bir önceki gün ulaştığı 6 bin 834 TL'lik seviyeden sabah saatlerinde 6 bin 670 TL'ye kadar çekildi. Böylece gün içindeki zirve fiyatına kıyasla yaklaşık 200 TL'lik düşüş yaşandı.

Altın Fiyatlarında Yön Değişti: İşte Güncel Fiyatlar - Resim : 2

ABD ENFLASYON VERİLERİ VE FED BEKLENTİSİ ETKİLİ OLDU

Altın fiyatlarının seyrinde ABD'den gelen enflasyon verileri, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına ilişkin beklentiler ve jeopolitik gelişmeler etkili olmaya devam ediyor. Piyasa uzmanları, ons altın için kısa vadede 4 bin 220 doları destek, 4 bin 450 doları ise direnç seviyesi olarak takip ediyor.

14 AĞUSTOS GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

14 Ağustos 2026 sabahı itibarıyla altın satış fiyatları şöyle:

Gram altın: 6.661,02 TL
Çeyrek altın: 10.895,00 TL
Yarım altın: 21.791,00 TL
Tam altın: 43.739,96 TL
Cumhuriyet altını: 43.408,00 TL
Gremse altın: 109.685,33 TL
Ons altın: 4.323,33 dolar

Kaynak: Haber Merkezi

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