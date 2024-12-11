Altın Fiyatlarında Yepyeni Tahmin! Saat 16.30 İçin 3 Senaryoyu Açıkladılar (Gram, Çeyrek, Cumhuriyet Altını 11 Aralık Ne Kadar?

Altın fiyatları geçtiğimiz iki hafta yatay bir görünüm oluştururken, bu hafta yükselişlerin ön plana çıkmasıyla 2644 ve 2685 dirençlerini aşarak 2704 seviyesine kadar yükselişler gördü. Şu sıralar ise ons altın fiyatı 2694 çevresinde fiyatlanmayı sürdürüyor. Yurt içinde 22 ayar gram altın fiyatları ise Kapalıçarşı serbest piyasada 3.084 TL’den değerleniyor. Çeyrek altın fiyatları 5.190 TL ve Cumhuriyet altını da 20.976 TL’den ekranlara yansıyor.

GOLDMAN’DAN ALTIN TAHMİNİ

Altın fiyatları rekor kırmasının ardından yaşadığı sert düşüş ve ardından gelen dalgalı seyir ile yatırımcılar tarafından ‘düşecek mi, yükselecek mi?’ sorusu ile merak ediliyor. O soruya yanıt ise ABD’li dev bankadan geldi. Kritik gün öncesi Goldman Sachs altın fiyatları için yükseliş beklentisini yineledi ve doların güçlendiği bir dünyada altının 2025 yılı sonuna kadar ons başına 3.000 dolara yükselemeyeceği argümanına karşı çıktı.

Goldman, “Daha az Fed faiz indirimi, 2025 sonu için 3.000 dolarlık altın fiyatı tahminimizdeki temel aşağı yönlü risktir, daha güçlü bir dolar temel risk faktörü değil” dedi.





ABD ENFLASYON VERİSİ AÇIKLANIYOR

Bugün saat 16.30’da açıklanacak ABD enflasyonu Fed’in faiz indirimi için belirleyici olacak. Son dönemde manşet TÜFE’de Haziran-Eylül döneminde gerileme görülürken Eylül-Kasım aylarında bu eğilim yavaşladı. Ekim’de yüzde 2,6 olan manşet enflasyonun Kasım için yüzde 2,7 olması bekleniyor. Çekirdek enflasyonda da yüzde 3,1’den yüzde 3,2’ye hafif bir artış öngörülüyor.

PİYASALARA 3 SENARYO

Ekonomistler beklentilere uygun sonuçların gelmesi halinde ABD Merkez Bankası Fed’in beklentilerinin korunmasının muhtemel olduğunu kaydediyor. Ayrıca piyasaların da mevcut hareketine devam edebileceği ifade ediliyor. “Zayıf gelecek bir verinin ise ABD doları aleyhine bir fiyatlama yaratabilir ve faiz indirimi beklentilerini güçlendirebilir. Güçlü bir veri ise ters tepki yaratabilir” yorumunu yapıyorlar.

FED’İN FAİZ KARARI NE OLUR?

FED Başkanı Jerome Powell’ın geçen haftaki açıklamalarına göre, faiz indirimleri kademeli şekilde yapılacak ve para politikası zamanla daha az kısıtlayıcı hale gelecek. Ancak Powell, eylül ayında yapılan faiz indiriminin istihdam piyasasına olumlu bir sinyal verdiğini vurgulayarak, faizlerin aceleyle düşürülmeyeceği mesajını da verdi. Şu an piyasa, CME anketine göre yüzde 86 ihtimalle 2024’te bir faiz indirimi bekliyor.