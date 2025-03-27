Altın Fiyatlarında Yeni Rekora Ramak Kaldı! Yüzde 1'in Üzerinde Yükseliş

Altın fiyatlarında sular durulmuyor. Ons altın bugün ABD'nin aldığı tarife kararlarının ekonomide yarattığı belirsizlik nedeniyle rekor seviyesine çok daha yaklaştı.

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Altın Fiyatlarında Yeni Rekora Ramak Kaldı! Yüzde 1'in Üzerinde Yükseliş

Altın fiyatları, güvenli liman talebini artıran küresel ticaret gerilimlerinin etkisiyle yükseldi. ABD Başkanı Trump'ın gelecek haftadan itibaren otomobil ithalatına yeni gümrük vergileri getireceğini açıklamasının ardından yaklaşık bir haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

Geleneksel olarak belirsizlik ve enflasyona karşı bir koruma olarak görülen altın, bu yıl 16'dan fazla yükseldi. 20 Mart'ta tüm zamanların zirvesi olan 3.057,21 dolara ile rekor kıran ons altın 3000 dolar sınırına kadar geri çekilmenin ardından bugün tekrar rekor seviyelere yaklaştı.

21 Mart'tan bu yana ilk kez 3050 doların üzerine çıktı. 3055 doları gören ons altın şu sıralarda yüzde 1’in üzerinde artışla 3052 dolardan değerleniyor.

Altın Fiyatlarında Yeni Rekora Ramak Kaldı! Yüzde 1'in Üzerinde Yükseliş - Resim : 1

BELİRSİZLİK ARTTI, ALTIN REKORA KOŞUYOR

WisdomTree emtia stratejisti Nitesh Shah, “ABD'den gelen politikalar büyük miktarda belirsizliğe yol açıyor ve savunmacı, kırılganlık karşıtı bir varlık olan altın büyük ölçüde bu belirsizlikler nedeniyle yükseliyor” dedi.

Yatırımcılar şimdi, ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi patikasına daha fazla ışık tutması için Federal Rezerv'in tercih ettiği enflasyon ölçütü olan Cuma günkü ABD kişisel tüketim harcamaları verilerine bakıyor.

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