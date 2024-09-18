Altın Fiyatlarında Yeni Rekor! Paraşütleri Hazırlayın

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın fiyatları yeni bir rekora imza attı. Standart altının kilogram fiyatı, gün içinde en yüksek 2 milyon 868 bin lirayı görerek tarihi bir seviyeye ulaştı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Gün içerisinde en düşük 2 milyon 855 bin lirayı gören altın, yüzde 0,7'lik artışla günü 2 milyon 868 bin liradan kapattı. Dün, altının kilogram fiyatı 2 milyon 848 bin lira seviyesindeydi.

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Altın Fiyatlarında Yeni Rekor! Paraşütleri Hazırlayın - Resim: 2

KMKTP’de altın piyasasındaki işlem hacmi 998 milyon 810 bin lira olurken, işlem miktarı ise 351 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerdeki işlem hacmi ise 1 milyar 122 milyon liraya ulaştı.

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Altın Fiyatlarında Yeni Rekor! Paraşütleri Hazırlayın - Resim: 3

Altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler öne çıktı.

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Altın Fiyatlarında Yeni Rekor! Paraşütleri Hazırlayın - Resim: 4

STANDART TL/KG DOLAR/ONS

Önceki Kapanış: 2.848.000,00 2.612,10

En Düşük: 2.855.000,00 2.560,00

En Yüksek: 2.868.000,00 2.620,00

Kapanış: 2.868.000,00 2.620,00

Ağırlıklı Ortalama: 2.858.266,67 2.603,49

Toplam İşlem Hacmi (TL): 998.810.408,75

Toplam İşlem Miktarı (Kg): 351,23

Toplam İşlem Adedi: 33

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