Altın Fiyatlarında Yeni Rekor! Paraşütleri Hazırlayın
Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altın fiyatları yeni bir rekora imza attı. Standart altının kilogram fiyatı, gün içinde en yüksek 2 milyon 868 bin lirayı görerek tarihi bir seviyeye ulaştı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Gün içerisinde en düşük 2 milyon 855 bin lirayı gören altın, yüzde 0,7'lik artışla günü 2 milyon 868 bin liradan kapattı. Dün, altının kilogram fiyatı 2 milyon 848 bin lira seviyesindeydi.
KMKTP’de altın piyasasındaki işlem hacmi 998 milyon 810 bin lira olurken, işlem miktarı ise 351 kilogram olarak kaydedildi. Tüm metallerdeki işlem hacmi ise 1 milyar 122 milyon liraya ulaştı.
Altın borsasında en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar arasında NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Troy Kıymetli Madenler ve Nil Kıymetli Madenler öne çıktı.
STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış: 2.848.000,00 2.612,10
En Düşük: 2.855.000,00 2.560,00
En Yüksek: 2.868.000,00 2.620,00
Kapanış: 2.868.000,00 2.620,00
Ağırlıklı Ortalama: 2.858.266,67 2.603,49
Toplam İşlem Hacmi (TL): 998.810.408,75
Toplam İşlem Miktarı (Kg): 351,23
Toplam İşlem Adedi: 33