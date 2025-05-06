Altın Fiyatlarında Yeni Dönem: Kuyumcular Bu Altını Almak İstemiyor! Alanın Resmen Elinde Kalıyor

Bir dönem hem yatırım hem takı amaçlı en çok tercih edilen ürünlerden biri olan bilezik, özellikle 2025 itibarıyla uzun vadeli yatırımcıların radarından çıkmaya başladı. Kuyumcular ise bu değişimi dikkatle izliyor ve yeni dönemde düğün yapacak çiftlerin farklı altın çeşitlerine yeniden yönelebileceğini düşünüyor.