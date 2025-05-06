Altın Fiyatlarında Yeni Dönem: Kuyumcular Bu Altını Almak İstemiyor! Alanın Resmen Elinde Kalıyor
Altın fiyatlarının son aylarda zirveye ulaşmasıyla birlikte yatırımcıların ilgisi klasik ürünlerden uzaklaşıp alternatif altın türlerine kaymaya başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bir dönem hem yatırım hem takı amaçlı en çok tercih edilen ürünlerden biri olan bilezik, özellikle 2025 itibarıyla uzun vadeli yatırımcıların radarından çıkmaya başladı. Kuyumcular ise bu değişimi dikkatle izliyor ve yeni dönemde düğün yapacak çiftlerin farklı altın çeşitlerine yeniden yönelebileceğini düşünüyor.
ALTINDAKİ YÜKSELİŞ YATIRIMCISINI SEVİNDİRDİ
Altın piyasasındaki rekor seviyeler yatırımcının yüzünü güldürürken, evlilik hazırlığı yapan çiftler için işler pek de kolay ilerlemiyor. Gram altının 4 bin TL sınırını aşması, hem hediye hem takı seçimlerinde ciddi değişimlere yol açtı. Özellikle Türkiye'nin geleneksel değerlerinden olan hasır bilezik, yüksek fiyatı nedeniyle birçok alışveriş listesinden çıkarıldı.
'ELİNİZDEKİ ALTINI SATMAYIN' UYARISI
Piyasa analistleri, altının son haftalarda tarihi zirveleri gördüğünü ve fiyatların geçici olarak 4.150 TL seviyelerine gerilediğini belirtiyor. Ancak bu geri çekilmenin yatırımcıları yanıltmaması gerektiğini de vurguluyorlar. Küresel piyasalardaki belirsizlikler göz önüne alındığında, önümüzdeki aylarda yeniden yukarı yönlü bir hareket bekleniyor. Uzmanlar, yatırımcılara, ellerinde altın varsa, satmaması ve sabırlı olmaları gerektiğinin altını çiziyor.