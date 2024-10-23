Altın Fiyatlarında Yarım Asırdır Böylesi Olmamıştı! 7 Kurum Birden Altın Tahminini Açıkladı (23 Ekim Çarşamba Gram, Çeyrek Altın Fiyatı)

Altın tüm bariyerleri tek tek aşarken 3000 dolar psikolojik seviyesine de böylece göz dikmiş oldu. Uzmanlara göre bu sınır aşılacak. Ancak zaman konusunda fikir ayrılıkları da yaşanıyor. Kimileri 2024 bitmeden altın fiyatlarının bu rakamı aşacağını söylüyor kimi 2025’i beklemek gerektiğini dile getiriyor.