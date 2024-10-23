Altın Fiyatlarında Yarım Asırdır Böylesi Olmamıştı! 7 Kurum Birden Altın Tahminini Açıkladı (23 Ekim Çarşamba Gram, Çeyrek Altın Fiyatı)
Altın rekor kırmaya devam ederken 7 kurum tahminlerini peş peşe açıkladı. Altın fiyatları son 45 yılın en güçlü performansını sergilerken uzmanlar yeni rekorun tarihi konusunda ayrışmış durumda. Ancak tüm bunlara rağmen ons altın fiyatının 3000 dolar psikolojik seviyesini aşacağına kesin gözü ile bakıyor. Peki altın tahminleri ne? Ne zaman 3000 doları aşacak? İşte yanıtı…
Kaynak: Ekonomi Gazetesi
Altın fiyatları zirveye otururken bu rekor yükselişte Orta Doğu’da artan gerilim ve 5 Kasım’daki ABD seçimlerinin yarattığı belirsizlikle, yatırımcıların güvenli liman arayışları etkili oldu. Ons altın fiyatı 2.750 doları aşıp tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yıl başından bu yana yüzde 30,9 kazanç sağlayan altın fiyatları böylece 45 yılın en güçlü performansını gösterdi.
Altın tüm bariyerleri tek tek aşarken 3000 dolar psikolojik seviyesine de böylece göz dikmiş oldu. Uzmanlara göre bu sınır aşılacak. Ancak zaman konusunda fikir ayrılıkları da yaşanıyor. Kimileri 2024 bitmeden altın fiyatlarının bu rakamı aşacağını söylüyor kimi 2025’i beklemek gerektiğini dile getiriyor.
YARIM ASRIN EN İYİSİ
2024 yılı son yarım asrın en etkileyici yılı olmaya adayken Saxo Bank’tan HSBC’ye, Citi’den ING’ye kadar pek çok kurum altının rekor yolculuğunun henüz tamamlanmadığını düşünüyor. Altın önümüzdeki aylarda tüm bu beklentiler ve yaşanacak gelişmeler dahilinde tüm dünyanın radarında olmaya devam edecek.
GRAM ALTIN, ÇEYREK ALTIN NE KADAR, KAÇ TL?
Yurt içinde Kapalıçarşı serbest piyasada altın gram fiyatı 3.184 TL, çeyrek altın 5.359 TL ve Cumhuriyet altını 21.666 TL’den ekranlara yansıyor.
Peki altın fiyatları tahminleri neler? Altın ne zaman 3000 dolar olur? 7 kurumun altın tahminleri ve yeni rekorlar için tarihleri…
INTERNATIONALMONEYTRANSFER. COM, STEVEN KİBBEL
Kibbel, faiz indirimi beklentileri ve belirsizlik ortamının altını desteklediğini, bu yıl içinde 3.000 doların aşılmasının mümkün olduğunu ifade ediyor.
UBS YATIRIM BANKASI
UBS’ten Joni Teves, yatırımcıların altın pozisyonlarını artırmak için daha fazla fırsatlarının olduğunu belirtiyor ve 2025 yılına kadar altının 3.000 dolarlık seviyeyi göreceğini öngörüyor.
CITI RESEARCH
Citi, üç aylık altın tahminini 2.700 dolardan 2.800 dolara yükseltirken, 6-12 aylık hedefinde 3.000 dolara işaret ediyor. Banka, özellikle faiz indirimleri ve fiziki alımların altının yükselmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.
HSBC
HSBC, 2024 yılı için altın fiyatı tahminini ons başına 2.305 dolardan 2.395 dolara revize etti. Banka, altının yıl sonuna kadar 2.950 dolara ulaşabileceğini ve 2024 boyunca 2.350 ila 2.950 dolar aralığında işlem göreceğini tahmin ediyor.
ING
ING'ye göre dördüncü çeyrek altın fiyatları ortalama 2.580 dolar olacak. Banka, 2024 yılı ortalamasını 2.388 dolar, 2025 yılı için ise 2.700 dolar olarak öngörüyor.
BARIO NEAL, RUHEE RATHOD
Rathod, altının 2024’te 2.850 dolara çıkabileceğini ve 2025’in başlarında 3.000 dolara ulaşma potansiyeline sahip olduğunu belirtiyor.