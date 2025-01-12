Altın Fiyatlarında Üzen Tablo! Çok Sert Yükseliş Bile Kaybettirebilir: 2025’te Tek Başrol O Olacak

Altın fiyatları bu hafta yeniden 2.700 dolara yaklaştı. Cuma günü ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça üzerinde gerçekleşmesi ve işsizlik oranının 0,1 puan gerilemesi ile piyasalarda dolar lehine tepkiler alındı. Ons altın fiyatı 2664 seviyesine kadar geriledi. Ancak düşüşler kalıcı olmadı ve hızlı bir şekilde geri yükseldi. Şu sıralar ise 2.691 dolar seviyelerinde bulunuyor.

GRAM ALTINDA KAZANDIRAN HAFTA

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,59 artışla 3 bin 60 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,58 yükselişle 20 bin 752 liraya çıktı. Geçen hafta sonu 5 bin 45 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 1,61 artarak 5 bin 126 liraya yükseldi.

Altın fiyatları grafiği yeniden hareketlenirken yatırımcılar ‘altın ne olur, düşer mi yükselir mi, ne zaman? gibi sorulara yanıt arıyordu. Yatırım Danışmanı Eda Karadağ önce ons altın ardından da gram altın için dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

ALTIN FİYATLARININ BAŞ AKTÖRÜ DONALD TRUMP OLACAK

“Trump’ın devreye girecek olması ile dengeler yavaş yavaş değişiyor. 20 Ocak itibarıyla vaatlerini ne kadar hızla gerçekleştirebildiğini göreceğiz. Belki hepsini bir kısmını gerçekleştirebilir. Gerçekleştirdikleri piyasalar ve ekonomi üzerinde nasıl bir etki yaratacak. Bu konuda ciddi bir belirsizlik var ve piyasaları baskılıyor. Eğer Trump bunları uygularsa enflasyonist endişeler gündeme gelebilir” diyen Karadağ şunları kaydetti:

“Özellikle Aralık ayı toplantısı öncesinde Fed de yavaş yavaş faiz indirim hızını azaltabileceğinin sinyalini vermişti. Aralık ayı toplantısında da bu beklentiyi güçlendirdi. 2025’te faiz indiriminde çok da agresif olmayacaklarını ifade ettiler. Bu hafta da Fed üyeleri açıklamalarında enflasyonda yukarı yönlü riskleri ifade etti. Hem yüzde 2’lik enflasyon hedefine yaklaşacaklarını hem de yine de yukarı yönlü risklerin var olduğunu ve temkinli hareket edilmesinin daha sağlıklı olduğunu ifade ediyorlar. Böyle bir tablo karşısında piyasa da Ocak ayındaki Fed faiz toplantısında faiz indirimi olmayacağı konuşulmaya başlandı. Faiz indirimi dolar negatif altın pozitif bir harekete neden oluyordu. Ama Trump altın üzerinde baskıya yol açtı ve sarı metal geriledi. Şimdi faiz indirim beklentileri de ötelendikçe altın kendisini yukarıya taşıyacak bir done bulamıyor. Bulamadığı için de yükselişlerde zorlanıyor. Dolayısıyla kısa vadede pozitif tarafta değilim. 2024 yılı kadar çok yükseliş ivmesini hızlandırabileceğini de değerlendirmiyorum. Dönem dönem olacak. Burada Trump’ın etkisi olacak. Trump aslında burada başrol oyuncusu olacak 2025 yılında. Sadece çok sert yükselişlerin yaşanabileceği dönemlerde yatırımcılar dikkatli olsun. Neticede orada bir haber, bir veri vardır. O yüzden yükseliyordur. Burada önemli olan sağlıklı yükseliş. Bunun için de bence zaman var.”

ALTIN GRAM FİYATI İÇİN KRİTİK İKİ SEVİYE

Gram altın fiyatları için de değerlendirmelerde bulunan Eda Karadağ, beklentilerin yumuşadığını ve kısa vadede çok bir şey beklenmemesi gerektiğini ifade etti. 3000 TL’nin üzerinde kalan altın gram fiyatı teknik olarak yukarı yönlü potansiyelin korunduğunu dile getiren uzman isim, “Burada ons altın belirleyici olacaktır. Dolar/TL her ne kadar 35 TL üzerinde olsa da 2024 yılındaki harekette hep ons fiyatı gram altını belirlemişti. Gram için onsu takip edeceğiz. 3000 liranın üzerinde olumluyuz ama geri çekilmeler yaşanabilir. 2900-2800 TL aşağıda önemli destekleri. Yatırımcılar buraları takip edebilirler.

Kaynak: Haber Merkezi