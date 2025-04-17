Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın
Küresel piyasalarda artan belirsizlikler ve dalgalanmalar yatırımcıları temkinli adımlar atmaya zorlarken, altın fiyatları rekor seviyelere ulaşarak dikkat çekti. ABD’nin ticaret politikaları, jeopolitik gerilimler ve merkez bankalarının faiz kararları finansal piyasalarda sert hareketlere neden oldu. Yaşanan gelişmeler sonrası birçok yatırım aracı değer kaybederken, ons altın kısa sürede toparlanarak yeniden yükselişe geçti.
Kaynak: Haber Merkezi
ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük tarifeleriyle birlikte dünya genelinde ekonomik endişeler arttı. Nasdaq ve DAX gibi büyük endekslerde sert düşüşler yaşanırken, Borsa İstanbul da bu dalgaya katıldı. Ancak yatırımcıların ilgisi hızla altın piyasasına yöneldi. Stratejist İsmail Aslanözyar, Ekotürk TV’ye yaptığı değerlendirmede, piyasaların yönünü belirleyecek seviyeleri açıkladı.
BORSA İSTANBUL’DA GERİ ÇEKİLME SÜRÜYOR
Borsa İstanbul’daki düşüşün nedenlerine değinen Aslanözyar, yurt dışı piyasalardaki düşüşlerin iç piyasayı da etkilediğini vurguladı. "Merkez Bankası’nın faiz kararı bekleniyor ve bu belirsizlik borsada baskı oluşturuyor" diyen Aslanözyar, 10.800 puanda oluşan boşluğun kolay kolay dolmayacağını ifade etti.
Endeksin 9.400-9.500 puan bandında denge arayışında olduğunu belirten Aslanözyar, yatırımcıların hâlâ temkinli davrandığını söyledi.
NASDAQ’DA YÖN AŞAĞI: KRİTİK DESTEK SEVİYELERİ BELİRLENDİ
Nasdaq Endeksi’ndeki gelişmeleri de değerlendiren Aslanözyar, yükseliş trendinin sona erdiğini ifade etti. "19.000 ile 20.000 puan seviyesi aşılmadıkça yukarı yönlü bir trendden söz etmek zor" diyen Aslanözyar, endeksin 14.000-16.000 puan bandına kadar gerileyebileceği uyarısında bulundu.
Almanya borsası için ise daha pozitif bir seyir öngören Aslanözyar, "DAX Endeksi 21.000-22.000 üzerinde kalıcılık sağlarsa yukarı yönlü hareket güçlenebilir" açıklamasında bulundu.
ALTINDA HEDEF YÜKSELDİ: 3.800 DOLAR ÜSTÜ GÜNDEMDE
Altın piyasasındaki hareketliliğe dair çarpıcı değerlendirmelerde bulunan Aslanözyar, ons altının 3.134 dolar seviyesinin üzerine çıkmasının önemli bir kırılma olduğunu belirtti. "Bu seviyenin üstü artık 'şımarma evresi' olarak tanımlanabilir" ifadelerini kullanan Aslanözyar, ons altının 3.800 ila 4.200 dolar aralığına kadar yükselebileceğini öngördü. Ancak 3.134 doların altına inilmesi durumunda güçlü satışların gelebileceğine dikkat çekti.
Yatırımcılar, belirsizliklerin gölgesinde güvenli liman olarak altına yönelirken, uzman analizler piyasalarda yön tayini için önemini koruyor.