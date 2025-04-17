Altın Fiyatlarında Tarihi Rekor! Uzman İsim Uyardı, Paraşütleri Hazırlayın

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı gümrük tarifeleriyle birlikte dünya genelinde ekonomik endişeler arttı. Nasdaq ve DAX gibi büyük endekslerde sert düşüşler yaşanırken, Borsa İstanbul da bu dalgaya katıldı. Ancak yatırımcıların ilgisi hızla altın piyasasına yöneldi. Stratejist İsmail Aslanözyar, Ekotürk TV’ye yaptığı değerlendirmede, piyasaların yönünü belirleyecek seviyeleri açıkladı.