Altın fiyatlarında düşüş

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 446 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 456 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 düşüşle 2 milyon 446 bin lira oldu. Dün, standart altının kilogram fiyatı günü 2 milyon 448 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 915 milyon 446 bin 727,47 lira, işlem miktarı ise 778,08 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 63 milyon 672 bin 751,27 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Zirve Değerli Madenler, Ahlatçı Döviz ve Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Rona Döviz ve Kıymetli Maden ile Nil Kıymetli Madenler olarak sıralandı.