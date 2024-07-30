Altın Fiyatlarında Son Durum

Çeyrek altın, gram altın, yarım altın, cumhuriyet altını fiyatları bugün (30 Temmuz) ne kadar oldu? 30 Temmuz 2024 salı altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın kaç gram?

İşte 30 Temmuz Salı altın fiyatları…

Gram altın fiyatı

Alış: 2.566,83

Satış: 2.568,61

Çeyrek altın fiyatı

Alış: 4,106.93

Satış: 4,199.67

Yarım altın fiyatı

Alış: 8,188.20

Satış: 8,399.34

Cumhuriyet altını fiyatı

Alış: 17,026.00

Satış: 17,283.00

Gremse altın fiyatı

Alış: 41,069.33

Satış: 41,996.69

Ata altın fiyatı

Alış: 16,941.10

Satış: 17,363.77

Ziynet altın fiyatı

Alış: 16,427.73

Satış: 16,747.30

22 Ayar Bilezik Gram/TL

Alış: 2,340.95

Satış: 2,342.57