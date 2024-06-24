Altın fiyatlarında son durum

Gözde yatırım araçlarından altın da hareketlilik devam ediyor. Altının ons fiyatı bugün saat 10:00 itibariyle 2,323 dolardan işlem görüyor. Düne göre değişim oranı %0.06. 24 Haziran 2024 güncel gram altın fiyatı düne göre yüzde 0.02 artış gösterdi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 2.450,78 TL, satış 2.451,06 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 3.921,24 TL’den alınırken, 4.007,48 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 15.980,91 TL’den işlem görüyor.

Gram altında SON DURUM NE?

Haziran ayının ilk gününe göre gram altın 40,10 TL artarak yüzde 1,66 değer kazandı.

Yılbaşı başlangıç değerine (1,953.99 TL) göre gram altın 497,1 lira artarak yüzde 25,44 oranında değer kazandı.

Gram altın son bir yıla göre ise; 1,555.95 liradan 2,451.06 liraya yükselerek değer yüzde 57,53 değer kazancı yaşadı.

ONS ALTINDA SON DURUM NE?

Ons altın bu ayın ilk gününe göre (-4,07 Dolar) yüzde -0,17 değer kaybetti.

2,041.49 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 281,77 dolar artarak yüzde 13,80 oranında değer kazandı.

Son bir yıla göre ons altın; 1,921.20 dolardan 2,323.26 dolara yükselerek 402.06 dolar (yüzde 20.93) değer kazancı yaşadı.