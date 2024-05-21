Altın fiyatlarında son durum: Gram altın düşüşe geçti!

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından altın fiyatları sınırlı düşüş kaydetti. Bu gelişmelerle gram altın yeni güne düşüşle başladı.

Altın fiyatlarında son durum: Gram altın düşüşe geçti!

ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin "temkinli" sözle yönlendirmelerinin ardından küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenmeye başladı.

Fed'in bu yıl ilk faiz indirimini gerçekleştireceğine ilişkin iyimserliğin sürmesine karşın banka yetkililerinin söz konusu indirime dair aceleci davranılmaması gerektiğini vurgulamaya devam etmeleri fiyatlamaları zorlaştırıyor.

GRAM ALTIN DÜŞTÜ

Bu gelişmelerin ardından gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından 2 bin 500 TL seviyesinde bulunuyor.

Altın fiyatlarında son durum: Gram altın düşüşe geçti! - Resim : 1

Altının ons fiyatındaki yükselişe paralel dün değer kazanan altının gram fiyatı, günü 2 bin 511 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 100 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 340 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Dün 2 bin 450 doları test ederek rekor tazeleyen altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,4 azalışla 2 bin 416 dolardan alıcı buluyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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