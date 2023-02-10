Altın fiyatlarında son durum: Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
Çeyrek altın 1.850 lira, Cumhuriyet altını 7.500 liradan satılıyor.
Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.128 lira seviyesinde işlem görüyor.
Dün, ons fiyatına paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,78 azalışla 1.126 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne sınırlı da olsa artışla başlamasının ardından saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,18 üzerinde 1.128 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.850 lira, Cumhuriyet altını da 7.500 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı dün yüzde 0,77 değer kaybederek günü 1.861 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda 1.862 dolardan işlem görüyor.