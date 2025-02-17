Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın haftaya aşağı yönlü ivme ile başladı. Gram altın sabah saat 08.30 itibarıyla 3 bin 376 TL'den satılıyor. Çeyrek altın ise 5 bin 661 TL'den işlem görüyor.

Altın Fiyatlarında Son Durum

Güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor. 17 Şubat Pazartesi günü altın fiyatları kaç lira oldu?

Altın Fiyatlarında Son Durum - Resim : 1

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın: 3.376,21

Çeyrek altın: 5.661,00 TL

Yarım altın: 11.327,00 TL

Tam altın: 22.407,79 TL

Cumhuriyet altını: 22.561,00 TL

Gremse altın: 56.191,32 TL

Ons altın: 2.904,01 dolar

Kaynak: Haber Merkezi

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