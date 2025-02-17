Güvenli liman olarak görülen altın fiyatlarında son durum merak ediliyor. Döviz kurundaki hareketlilik altın fiyatlarını da etkiliyor. 17 Şubat Pazartesi günü altın fiyatları kaç lira oldu?

İşte güncel altın fiyatları...

Gram altın: 3.376,21

Çeyrek altın: 5.661,00 TL

Yarım altın: 11.327,00 TL

Tam altın: 22.407,79 TL

Cumhuriyet altını: 22.561,00 TL

Gremse altın: 56.191,32 TL

Ons altın: 2.904,01 dolar

Kaynak: Haber Merkezi