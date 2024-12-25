Altın Fiyatlarında Son Durum

Noel tatili nedeniyle işlem hacimlerinin düşük olduğu piyasalarda altın fiyatları denge arayışını sürdürüyor.

Altın Fiyatlarında Son Durum

Altın fiyatlarında iç ve dış piyasalardaki gelişmeler ile döviz kuru hareketlilikleri vatandaşlar tarafından dikkatle takip ediliyor. Vatandaşlar, "Bugün gram altın, çeyrek altın ve ons altın fiyatları ne kadar?" sorularına yanıt arıyor.

Altın Fiyatlarında Son Durum - Resim : 1

25 Aralık güncel altın fiyatları şöyle:

Gram Altın: 2.977,41 TL
Çeyrek Altın: 4.907,89 TL
Cumhuriyet Altını: 20.191,17 TL
Reşat Altını: 20.802,11 TL
Kulplu Reşat Altını: 20.760,39 TL

Ons altın, 2.617,57 dolar civarında işlem görürken, yüzde 0.23 artış kaydetti.

Kaynak: Haber Merkezi

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