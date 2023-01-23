Altın fiyatlarında son durum

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) martta da 25 baz puanlık faiz artışı yapmasının ardından şahin adımlarına son vereceği öne çıkmaya başladı.

Bu gelişmelerle altının gram fiyatı, güne bin 161 TL'den başladı. Cuma günü, ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,25 azalışla 1.165 liradan tamamlamıştı.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın bin 900 lira, Cumhuriyet altını da 7 bin 720 liradan satılıyor.

ALTININ ONS FİYATINDA SINIRLI DÜŞÜŞ

Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,3 değer kaybederek günü bin 927 dolardan tamamlamasının ardından, şu dakikalarda bin 920 dolardan işlem görüyor.

Kaynak: Gerçek Gündem