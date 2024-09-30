Altın Fiyatlarında Sert Düşüş! Gram Altın ve Çeyrek Altına Yatırım Yapanlar Yandı
Altın fiyatları, son dönemdeki hızlı yükselişin ardından sert bir düşüşe geçti. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatlarında yaşanan gerileme yatırımcıları endişelendirdi. 30 Eylül 2024 tarihli güncel fiyatlar ve piyasalardaki son durum dikkatle takip ediliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta 2 bin 800 dolar seviyelerinde seyrederken, bu hafta 2 bin 650 dolara kadar gerileyerek önemli bir düşüş yaşadı. Gram altın da bu düşüşe paralel olarak değer kaybetti. Uzmanlar, Ekim ayının ilk haftasında altın fiyatlarında düşüşün devam edeceği yönünde öngörülerde bulunuyor.
Altın piyasasında yaşanan bu dalgalanmanın ardından, Kapalıçarşı’da altın fiyatları merak konusu oldu. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından izleniyor.
Geçtiğimiz hafta, altın fiyatları ABD Merkez Bankası’nın (FED) politikaları ve jeopolitik risklerin etkisiyle rekor seviyelere ulaşmıştı. Ancak haftanın kapanışında, ABD’de açıklanan Kişisel Tüketim Harcamaları verisinin beklentilerin altında kalması altın fiyatlarını olumsuz etkiledi. Analistler, büyük bankaların kontrat işlemleri nedeniyle altın satışlarının artacağını belirterek, Ekim ayının ilk haftasında düşüş trendinin devam etmesini bekliyor.
Kapalıçarşı’da gram altın 3 bin 78 TL, çeyrek altın 5 bin 23 TL, yarım altın 10 bin 39 TL ve tam altın 20 bin 8 TL’den güne başladı.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.913,91
Gram altın satış: 2.914,34
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 4.974,00
Çeyrek altın satış: 5.019,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 9.917,00
Yarım altın satış: 10.033,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 19.833,00
Tam altın satış: 19.995,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 20.311,00
Cumhuriyet altını satış: 20.618,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 20.367,00
Ata altın satış: 20.522,00