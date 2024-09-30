Altın Fiyatlarında Sert Düşüş! Gram Altın ve Çeyrek Altına Yatırım Yapanlar Yandı

Altının ons fiyatı, geçtiğimiz hafta 2 bin 800 dolar seviyelerinde seyrederken, bu hafta 2 bin 650 dolara kadar gerileyerek önemli bir düşüş yaşadı. Gram altın da bu düşüşe paralel olarak değer kaybetti. Uzmanlar, Ekim ayının ilk haftasında altın fiyatlarında düşüşün devam edeceği yönünde öngörülerde bulunuyor.