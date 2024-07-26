Altın Fiyatlarında Serbest Düşüş: Gram Altın ve Çeyrek Altın Ne Kadar?

Bir süredir düşüş gösteren altın fiyatları yeni güne nasıl başladı. Gram altın ne kadar oldu? Çeyrek altın alış fiyatı nedir? İşte detaylar...

Altın Fiyatlarında Serbest Düşüş: Gram Altın ve Çeyrek Altın Ne Kadar?

Altın fiyatlarında son durum. Gram altın, çeyrek altın ve yarım altın güne nasıl başladı?

FED’in faiz indirimine gideceğine dair söylentilerin çıkmasının ardından, ons altın 42 dolar yükselerek 2 bin 464 doları aşarak rekor kırmıştı ve bu yükseliş Türkiye’deki altın piyasalarını da yükseltmişti. 2 bin 639 TL'yi gören gram altın tüm zamanların rekorunu kırmıştı.

Kısa süreli bir yükselişin ardından altın fiyatlarında düşüş yaşanıyor. İşte güncel altın fiyatları:

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Gram Altın

Alış: 2.520,52 TL

Satış: 2.520,98 TL

Çeyrek Altın

Alış: 4.139,00 TL

Satış: 4.219,00 TL

Yarım Altın

Alış: 8.304,00 TL

Satış: 8.430,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 16.582,00 TL

Satış: 16.808,00 TL

Kaynak: Gerçek Gündem

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