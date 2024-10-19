Altın Fiyatlarında Rekor Haftası! İslam Memiş ‘Hepsinin Bir Anda Yükselmesi Operasyon’ Dedi: Alım Satım Farkının Asıl Sebebi Bakın Neymiş

ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

Bu fiyatlardan altın alımı yapmayı tavsiye etmeyen Memiş, “Eğer en az 1 yıl bekleyeceksen ve çok büyük cesaretin varsa git al. Ama bu fiyatlardan ben gram altın, ons altın almam. Çünkü kontrol mekanizması zor. Panik yapıyorlar. Piyasadaki sert dalgalanma ile bazı yatırımcılar refleksini kontrol edemiyor. Şimdi güzel bir operasyon yapıyorlar. Zirve seviyede altın fiyatları. Kâr satışlarını gördüğünüzde anlayacaksınız neyin ne olduğunu” dedi.