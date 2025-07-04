Altın Fiyatlarında Kritik Yeni Zirve Senaryosu! Gözler 9 Temmuz'a Çevrildi, Geri Sayım Başladı
4 Temmuz 2025 sabahına altın fiyatlarında güçlü bir yükselişle uyanıldı. Hem ons hem gram altın değer kazanırken, yatırımcılar gözlerini 9 Temmuz'da sona erecek olan küresel tarife sürecine çevirdi. ABD’de açıklanan ekonomik veriler ve Başkan Trump’ın yeni yasa tasarısı, piyasada hareketliliği artırdı. Analistler, ons altında 3.500 dolar seviyesinin yeniden test edilebileceğini belirtiyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İç piyasalarda gram altın, haftanın son işlem gününe 4.280 TL seviyesinden giriş yaptı. Kapalıçarşı’da gram altının alım-satım aralığı sabah saatlerinde 4.245 TL ile 4.295 TL arasında değişirken, çeyrek altın 7.005 TL'den işlem görüyor. Son iki haftada düşüş eğiliminde olan altın, bu hafta yüzde 2’ye yakın bir primle toparlanma işaretleri verdi.
ONS ALTIN YENİDEN YÖN ARAYIŞINDA
Küresel altın fiyatlarında da yükseliş dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta 3.274 dolardan kapanan ons altın, bugün itibarıyla 3.340 dolar civarında işlem görüyor. Hafta boyunca en yüksek 3.365 doları gören ons altın, ABD'deki ekonomik verilerin etkisiyle yeniden yön arayışına girdi.
ABD İSTİHDAM VERİSİ BEKLENTİLERİ AŞTI
Altının yönünü belirleyen gelişmelerin başında ABD’den gelen istihdam verisi geldi. Haziran ayında tarım dışı istihdam 147 bin kişi artış gösterdi. İşsizlik oranı ise yüzde 4,2’den yüzde 4,1’e geriledi. Bu güçlü veriler, ABD Merkez Bankası (FED) nezdinde faiz indirimi beklentilerini zayıflattı ve altın üzerindeki baskıyı geçici olarak artırdı.
TRUMP'IN YASASI BORÇ ENDİŞELERİNİ TETİKLEDİ
ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Trump’ın vergi ve harcama düzenlemesini içeren devasa yasa tasarısını onayladı. Tasarının, önümüzdeki 10 yıl içinde ülke borcuna 3,4 trilyon dolar daha eklemesi bekleniyor. ABD’nin mevcut kamu borcunun 36,2 trilyon dolar seviyesinde olması, piyasalarda borç sürdürülebilirliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme taşıdı.
KRİTİK TARİH 9 TEMMUZ
ABD’nin küresel ticaret politikasında yeniden sertleşebileceğine işaret eden en önemli gelişme ise 9 Temmuz’da sona erecek olan tarifeler arası geçici sürenin dolması. Trump yönetimi, Çin hariç yalnızca Vietnam ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bu durum, ABD’nin diğer büyük ticaret ortaklarına karşı yeni tarifeler uygulayabileceği endişesini beraberinde getirdi.
ANALİSTLERDEN YENİ ZİRVE BEKLENTİSİ
Piyasalarda oluşan bu karmaşık görünüm, güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırıyor. Pepperstone’un Kıdemli Analisti Michael Brown, "Altın, yıl sonuna kadar ons başına 3.500 dolara kadar yükselebilir. Küresel risklerin arttığı bir dönemde yatırımcılar güvenli varlıklara yönelmeye devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.