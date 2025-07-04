Altın Fiyatlarında Kritik Yeni Zirve Senaryosu! Gözler 9 Temmuz'a Çevrildi, Geri Sayım Başladı

KRİTİK TARİH 9 TEMMUZ

ABD’nin küresel ticaret politikasında yeniden sertleşebileceğine işaret eden en önemli gelişme ise 9 Temmuz’da sona erecek olan tarifeler arası geçici sürenin dolması. Trump yönetimi, Çin hariç yalnızca Vietnam ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Bu durum, ABD’nin diğer büyük ticaret ortaklarına karşı yeni tarifeler uygulayabileceği endişesini beraberinde getirdi.