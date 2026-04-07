Altın Fiyatlarında Kritik Bekleyiş: Gözler Trump'ın Kararına Çevrildi

Spot altın, yüzde 0,1 düşüşle ons başına 4 bin 640,93 dolara geriledi. ABD haziran vadeli altın kontratları ise yüzde 0,4 kayıpla 4 bin 666,70 dolardan işlem gördü.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Ons altın tarafında yaşanan hafif düşüşe rağmen gram altın fiyatları yeni güne yatay pozitif başladı. Gram altın 6 bin 666 lira seviyesinden işlem gördü.

'TRUMP SONUCU BELİRLİYOR'

Cnbc-E'de yer alan habere göre Tastylive Makro Strateji Başkanı Ilya Spivak, yatırımcıların Trump’ın son günlerdeki sert söylemlerinin sonucunu beklediğini belirtti.

İran, ABD ve İsrail ile savaşta kalıcı bir çözüm istediğini vurgularlarken, Hürmüz Boğazı’nı açma yönündeki baskılara direniyor. Trump ise salı gecesine kadar anlaşma sağlanmaması halinde İran’ı sert şekilde hedef alabileceklerini ifade etti.

PETROL 110 DOLARIN ÜZERİNDE

Artan gerilimle birlikte petrol fiyatları 110 doların üzerinde kalmaya devam etti. Yükselen enerji fiyatları enflasyon endişelerini artırırken, bu durum para politikası beklentilerini de etkiliyor.

FED FAİZ İNDİRİMİNE GİDECEK Mİ?

Federal Reserve yetkilileri, enflasyonun istihdamdan daha büyük bir risk olduğuna işaret ederek sıkı para politikasının korunması gerektiğini vurguladı. Beth Hammack ve Austan Goolsbee bu görüşü destekleyen isimler arasında yer aldı.

Piyasalarda bu yıl faiz indirimi ihtimali büyük ölçüde fiyatlamalardan çıkarılmış durumda.

GÖZLER BU VERİYE ÇEVRİLDİ

Yatırımcıların gözü Fed'in mart toplantı tutanakları ile birlikte açıklanacak PCE ve TÜFE verilerine çevrildi.

ALTINDA YENİ TAHMİN

Tastylive Makro Strateji Başkanı Spivak, kısa vadeli belirsizliklere rağmen altının yıl sonuna doğru yeniden yükselebileceğini belirterek, fiyatların 5 bin 500-6 bin dolar bandına yaklaşabileceğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi