Altın Fiyatlarında İkinci Rekorlar Yılı! Emtiaların 2025 Oscarı Sarı Metale: Tahminler Peş Peşe Geldi, 3000 Dolar...

Küresel emtia piyasalarında 2025 yılı için uzmanların dikkat çektiği önemli bir nokta bazı emtialarda fiyat düşüşü beklenmesine rağmen altın ve gümüş gibi değerli metallerde yükseliş ihtimalinin oldukça güçlü olması. Çin’in ekonomik teşvik planlarının yakından izleneceği bu süreçte piyasa katılımcıları altın ve gümüşün belirsizlik dönemlerinde yatırımcıları için güvenli liman olma rolünü sürdüreceğini belirtiyorlar.

ALTINDA YENİ REKOR KAPIDA

Altın fiyatları geçtiğimiz yıl son on yılın en iyi yıllık performansını sergilemiş, 2024 yılında merkez bankası ve perakende yatırımcı alımlarının etkisiyle yaklaşık yüzde 26 artmıştı. Geçtiğimiz yılki rekorların 2025’te de devam etmesi bekleniyor.

Altın yatırım hizmetleri firması BullionVault'un araştırma direktörü Adrian Ash altın için yaptığı değerlendirmesinde, “Yatırımcılar 2025 için altın ve gümüş konusunda iyimserler çünkü jeopolitik ve hükümet borçları konusunda çok kötümserler” ifadelerini kullandı.

JPMorgan analistleri de özellikle ABD politikalarının artan gümrük vergileri, yükselen ticaret gerilimleri ve ekonomik büyümeye yönelik daha yüksek riskler şeklinde "daha yıkıcı" hale gelmesi durumunda altın fiyatlarının yükselmesini bekliyor.

BullionVault ve JPMorgan, altın fiyatlarının 2025 yılında ons başına 3.000 dolara çıkmasını bekliyor.

GÜMÜŞ FİYATLARI DA OLUMLU TABLO ÇİZDİ

Sıklıkla otomobil, güneş panelleri, mücevher ve elektronik üretiminde yer alan gümüş de özellikle güneş enerjisine olan talebin dirençli olması ve metalin arzının sınırlı kalması nedeniyle fiyatların yükseldiğini görebilir.

JPMorgan analistleri, "Hem gümüş hem de platinin temelde güçlü açık temelleri var ve 2025'in ilerleyen dönemlerinde, baz metaller daha sağlam bir zemin bulduğunda, bir yakalama ticaretinin oldukça güçlü olabileceğini düşünüyoruz" dedi.

Swiss Asia Capital'in CIO'su Juerg Kiener, yapay zeka ürünlerinin yapımında da gümüşe ihtiyaç duyulduğunu ve askeri uygulamalara da sahip olduğunu söyledi. Bununla birlikte, değerli metal ticaret hizmetleri grubu MKS Pamp bir görünüm raporunda, gümüşün yukarı yönlü hareketinin Trump'ın gümrük vergilerinden etkilenecek olan küresel endüstriyel talebe bağlı olacağını yazdı.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Altın, ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın genel tarifeler için planlarını yumuşatabileceği yönündeki haberleri yalanlamasıyla istikrarlı seyretti. Altın, önceki iki seansta biraz daha düşük seviyelerde kapanış yaptıktan sonra ons başına 2.634 dolara yakın bir seviyede kaldı.

Yurt içinde gram altın fiyatları Kapalıçarşı serbest piyasada 3.087 TL, çeyrek altın fiyatları 5.197 TL ve Cumhuriyet altını fiyatı da 21.002 TL’den değerleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi