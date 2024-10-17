Altın Fiyatlarında İbre Yön Değiştirdi: Yatırımcısı Diken Üstünde

Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ons altındaki artış ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelen faiz indirimine devam mesajları altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Ayrıca, Orta Doğu'daki çatışmalar da güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırıyor.

Küresel piyasalarda yatırımcılar, Fed'in önümüzdeki dönemde faiz indirim hızını nasıl ayarlayacağına dair meraklarını sürdürüyor. ABD'de enflasyonun düşüş göstermesiyle birlikte, faiz oranlarında gevşeme beklentisi daha da güçlendi. Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentiler piyasalarda hakim olurken, bu durum altın fiyatlarına pozitif etki yapıyor.