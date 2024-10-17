Altın Fiyatlarında İbre Yön Değiştirdi: Yatırımcısı Diken Üstünde
Altın fiyatlarında yaşanan yükseliş, yerini durulmaya bırakmıştı. Yaşanan son gelişmeler sonrası altın fiyatlarında hareketlilik başladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar, ons altındaki artış ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından gelen faiz indirimine devam mesajları altın fiyatlarını yukarı yönlü desteklemeye devam ediyor. Ayrıca, Orta Doğu'daki çatışmalar da güvenli liman olarak görülen altına olan talebi artırıyor.
Küresel piyasalarda yatırımcılar, Fed'in önümüzdeki dönemde faiz indirim hızını nasıl ayarlayacağına dair meraklarını sürdürüyor. ABD'de enflasyonun düşüş göstermesiyle birlikte, faiz oranlarında gevşeme beklentisi daha da güçlendi. Fed'in faiz indirimlerine devam edeceği yönündeki beklentiler piyasalarda hakim olurken, bu durum altın fiyatlarına pozitif etki yapıyor.
ORTA DOĞU'DAKİ GERİLİMLER VE DÖVİZ ETKİLEDİ
Orta Doğu’daki çatışma ortamı, altın fiyatları üzerindeki pozitif baskıyı artıran diğer bir faktör olarak öne çıkıyor. İç piyasada ise yükselen dolar kuru, gram altına değer kazandırmaya devam ediyor.
ONS ALTIN
Güne 2673 dolardan başlayan ons altın, gün içinde en düşük 2673 dolar, en yüksek 2688 dolar seviyelerini gördü. Şu sıralar ons altın 2687 dolardan işlem görüyor.
GRAM ALTIN
Gram altın ise güne 2937 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2926 lira, en yüksek 2954 lira seviyelerine ulaştı ve şu sıralar 2952 liradan alıcı buluyor.
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da gram altın 3047 liradan alınırken, 3085 liradan satılıyor.
NOT: Haberimizde yer alan bilgiler yatırım tavsiyesi kapsamında değildir.