Altın Fiyatlarında İbre Tersine Döndü: Rekor Düşüş İçin Tarih Verdi

ABD Merkez Bankası'nın (FED) beklenenden daha fazla faiz artırması ve artan jeopolitik riskler, altın fiyatlarını yukarı yönlü baskıladı. Bu süreçte gram altın, çeyrek altın ve ons altın tarihi seviyelere ulaştı. Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin liranın altına gerilerken, çeyrek altın 5 bin lira seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. Ons altın ise 2 bin 800 dolardan sert bir düşüş yaşadı.

İslam Memiş, hiçbir yatırım aracının sürekli olarak yükselmeyeceğini vurguladı ve bu yükselişin ardından kar satışlarının ve teknik düzeltmelerin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi