Altın Fiyatlarında İbre Tersine Döndü: Rekor Düşüş İçin Tarih Verdi

Altın fiyatları, tarihi zirvelerini gördükten sonra düşüş sinyalleri vermeye başladı. Altın uzmanı İslam Memiş, rekor fiyatların ardından yatırımcılara kritik uyarılarda bulundu ve altın fiyatlarının düşeceği tarihle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Kaynak: Haber Merkezi

Altın Fiyatlarında İbre Tersine Döndü: Rekor Düşüş İçin Tarih Verdi - Resim: 1

ABD Merkez Bankası'nın (FED) beklenenden daha fazla faiz artırması ve artan jeopolitik riskler, altın fiyatlarını yukarı yönlü baskıladı. Bu süreçte gram altın, çeyrek altın ve ons altın tarihi seviyelere ulaştı. Kapalıçarşı'da gram altın 3 bin liranın altına gerilerken, çeyrek altın 5 bin lira seviyelerinde tutunmaya çalışıyor. Ons altın ise 2 bin 800 dolardan sert bir düşüş yaşadı.

İslam Memiş, hiçbir yatırım aracının sürekli olarak yükselmeyeceğini vurguladı ve bu yükselişin ardından kar satışlarının ve teknik düzeltmelerin kaçınılmaz olduğunu belirtti.

Kaynak: Haber Merkezi

Haberin devamını okumak için tıklayın
400 Bin TL Birikimi Olan Maaşa Bağlanacak! İşte Bankaların Rekor Mevduat Getirisi 400 Bin TL Birikimi Olan Maaşa Bağlanacak! İşte Bankaların Rekor Mevduat Getirisi
Salı Gününden İtibaren Geçerli: Karar Meclis'ten geçti, Bu Kez Zam Değil İndirim Geldi Salı Gününden İtibaren Geçerli: Karar Meclis'ten geçti, Bu Kez Zam Değil İndirim Geldi
Duyan Havalara Uçacak Ulaşım Tamamen Ücretsiz Oldu! Bu Kişilere ise Yüzde 54 İndirimli Duyan Havalara Uçacak Ulaşım Tamamen Ücretsiz Oldu! Bu Kişilere ise Yüzde 54 İndirimli
Ne Konut Ne Arsa Ne De Altın! Son Zamanların En Karlısı, Yatırım İçin Bunu Alın Ne Konut Ne Arsa Ne De Altın! Son Zamanların En Karlısı, Yatırım İçin Bunu Alın
SSK, Bağ-Kur Herkesi İlgilendiriyor! Emeklilik Yaşı Düştü, SGK'dan Açıklama Geldi SSK, Bağ-Kur Herkesi İlgilendiriyor! Emeklilik Yaşı Düştü, SGK'dan Açıklama Geldi
Dolar Kurunda 38 Lira Depremi: 'Çok Sancılı Olacak' Dedi Net Tarih Verdi Dolar Kurunda 38 Lira Depremi: 'Çok Sancılı Olacak' Dedi Net Tarih Verdi
Mahfi Eğilmez: Zararı Çok Büyük Olacak Mahfi Eğilmez: Zararı Çok Büyük Olacak
Türkiye'de Binlerce Şubesi Bulunan Ünlü Pizza Devi İflas Etti: Şubelerini Satıyor Türkiye'de Binlerce Şubesi Bulunan Ünlü Pizza Devi İflas Etti: Şubelerini Satıyor
Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam Geliyor! Bu Tarihe Kadar TÜVTÜRK'e Gitmeyen Yandı Araç Muayene Ücretlerine Rekor Zam Geliyor! Bu Tarihe Kadar TÜVTÜRK'e Gitmeyen Yandı
Kredi Kartı Borçlarına Yapılandırma Ayarı! Uzmanı Canlı Yayında Açıkladı Kredi Kartı Borçlarına Yapılandırma Ayarı! Uzmanı Canlı Yayında Açıkladı
SGK Son Dakika Duyurdu: Bu Belgeyi Getirenin Maaşına Ek 5 Bin TL Yatacak SGK Son Dakika Duyurdu: Bu Belgeyi Getirenin Maaşına Ek 5 Bin TL Yatacak
44 Yıllık Sanayi Ustası Uyardı! Araba Yıkarken Sakın Bu Hataya Düşmeyin, Binlerce Liranızdan Olabilirsiniz 44 Yıllık Sanayi Ustası Uyardı! Araba Yıkarken Sakın Bu Hataya Düşmeyin