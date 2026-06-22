Altın Fiyatlarında İbre Tersine Döndü! Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Bugün Ne Kadar?

Altın piyasası haftanın ilk işlem gününe hızlı bir yükselişle girerken, gram altın cuma günkü kayıplarını telafi ederek 6 bin 268 lira seviyesine tırmandı. Küresel piyasalarda jeopolitik endişelerin yatışması ve Fed'e yönelik beklentilerin yumuşamasıyla birlikte çeyrek altın 10 bin 496 liradan, Cumhuriyet altını ise 41 bin 797 liradan alıcı buluyor.

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Altın Fiyatlarında İbre Tersine Döndü! Gram, Çeyrek ve Cumhuriyet Altını Bugün Ne Kadar?
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Küresel altın piyasalarında esen olumlu rüzgarlar iç piyasada fiyatları yeniden yukarı taşıdı. Cuma günü ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden gram altın, günü önceki kapanışın yüzde 1,3 altında 6 bin 204 liradan tamamlamıştı.

GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Haftanın ilk işlem gününe yükselişle başlayan gram altın, önceki kapanışın yüzde 1 üstünde 6 bin 268 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 10 bin 496 liradan, Cumhuriyet altını da 41 bin 797 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, bugün yüzde 1 artışla 4 bin 198 dolardan seyrediyor.

KÜRESEL GELİŞMELER VE FED KARARLARI

ABD ile İran arasındaki görüşmelerde ilerleme kaydetmesinin küresel enerji arzında uzun süreli bir kesintiye dair endişeleri hafifletmesi ve petrol fiyatlarını tekrar 80 doların altına geriletmesi altın fiyatlarını destekliyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) daha agresif bir sıkılaştırma döngüsüne girebileceği yönündeki endişelerin azalması altın fiyatlarındaki yükselişi destekledi.

GÖZLER VERİ GÜNDEMİNDE

Analistler, bugün yurt içinde sektörel enflasyon beklentileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi verisinin takip edileceğini belirtti.

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Kaynak: AA

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