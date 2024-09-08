Altın Fiyatlarında İbre Değişti

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 18 Eylül'de açıklanacak FED faiz kararının altın piyasasını etkileyebileceğini belirterek, "Dolar güçlü olduğu için gram altında düşüşler ons altına oranla daha yavaş. 2800 lira altı kademeli alımlar için fırsat sunuyor. 18 Eylül sonrası gram altında 2880 lira hedefimiz olacak. Bu nedenle 2800 altı rakamlar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.