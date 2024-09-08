Altın Fiyatlarında İbre Değişti
ABD'de açıklanan özel sektör istihdam verilerinin beklentilerin altında kalmasıyla birlikte altın fiyatlarında yükseliş gözlemlendi. Ons ve gram altındaki yukarı yönlü hareketler, yatırımcıların dikkatini çekmeye devam ediyor.
Küresel piyasalar, 18 Eylül'de açıklanacak olan ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararına odaklanmış durumda. Ancak öncesinde gelen veriler, piyasa hareketlerini şekillendirmeye devam ediyor. Dün açıklanan özel sektör istihdam verilerinin beklentileri karşılamamasıyla altın fiyatlarında yukarı yönlü bir hareket başladı. Gözler şimdi, tarım dışı istihdam ve işsizlik verilerine çevrilmiş durumda.
Serbest piyasada 8 Eylül 2024 itibarıyla gram altın 2726 TL seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın fiyatı ise sabah saatlerinde 4500 TL, yarım altın 9027 TL, tam altın ise 17901 TL’den alıcı buluyor.
Küresel piyasalarda ons altın, 2520 dolar seviyesine yaklaştı. Dolar endeksi 101,00 seviyesine gerilerken, ABD 10 yıllık tahvil faizi %3,7 civarında sabit seyrediyor. Doların zayıf görünümü, ons altının son 24 saatte 2495 dolardan 2520 dolara yükselmesine neden oldu.
Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, 18 Eylül'de açıklanacak FED faiz kararının altın piyasasını etkileyebileceğini belirterek, "Dolar güçlü olduğu için gram altında düşüşler ons altına oranla daha yavaş. 2800 lira altı kademeli alımlar için fırsat sunuyor. 18 Eylül sonrası gram altında 2880 lira hedefimiz olacak. Bu nedenle 2800 altı rakamlar alım fırsatı olarak değerlendirilebilir" ifadelerini kullandı.