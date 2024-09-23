Altın Fiyatlarında Görülmemiş Rekor! Gram Altın Depar Attı

Altın fiyatlarında yeni rekorlar gelmeye devam ediyor. Gram altın, ons altındaki yükselişle birlikte tarihi zirvelerini tazelerken, Cumhuriyet altını 20 bin lirayı aştı. Yatırımcılar, haftanın ilk gününde Kapalıçarşı'daki güncel altın fiyatlarını yakından takip etmeye başladı. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar oldu?

Kaynak: Haber Merkezi

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Altın Fiyatlarında Görülmemiş Rekor! Gram Altın Depar Attı - Resim: 1

Altın, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçtiğimiz hafta açıkladığı 50 baz puanlık faiz indirimi sonrası rekor seviyelere ulaştı. Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı, yüzde 0,3 artışla 2.631,17 dolara yükselerek tüm zamanların en yüksek seviyesini geçti. Yatırımcılar, bu hafta açıklanacak olan ABD ekonomik verilerini ve Fed yetkililerinden gelecek açıklamaları yakından izliyor. Fed yetkilisi Christopher Waller, Kasım ve Aralık aylarında yapılacak olan iki politika toplantısında çeyrek puanlık faiz indirimi beklentisini destekledi.

Kaynak: Haber Merkezi

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