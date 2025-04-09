Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik! Uzmanı 'Daha Rekor Görmediniz' Diyerek Net Rakam ve Tarih Verdi! Piyasalarda Deprem Etkisi Yaratacak
Küresel piyasalarda yaşanan gelişmelerin etkisiyle yükselişini sürdüren gram altın, yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. Bayram tatili süresince de artış ivmesini kaybetmeyen altın, son dönemde yaşanan uluslararası belirsizliklerle birlikte tarihi seviyelere ulaştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Ünlü piyasa uzmanı İslam Memiş, gram altının yıl sonu ve 12 aylık hedef fiyatlarını açıkladı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, fiyatlardaki dalgalanmaların en büyük nedenlerinden birinin eski ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı yeni gümrük vergileri olduğunu ifade etti.
BÜYÜK PANİK HAVASI YARATTI
İslam Memiş, bu kararların Amerikan borsalarında yaklaşık 3 trilyon dolarlık kayba neden olduğunu ve küresel piyasalarda panik havası yarattığını belirtti. Bu gelişmelerin, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini hızlandırdığına dikkat çekti.
KISA VADEDE DÜŞÜŞ, HAZİRANA KADAR ALIM FIRSATI
Memiş, altın fiyatlarında kısa vadeli bir düşüş beklediğini belirterek, Haziran ayına kadar fiyatların geri çekilebileceğini ve bu sürecin yatırımcılar için bir alım fırsatı sunacağını söyleyerek, “Altın şu anda dinlenme sürecine girdi. Kısa vadede sert düşüşler yaşanabilir. Bu dönemde altın almayı düşünenler için uygun bir zemin oluşacak” dedi.
GRAM ALTINDA 12 AYLIK HEDEF: 6 BİN LİRA
Altının yıl sonu ve uzun vadeli hedeflerine ilişkin tahminlerini de paylaşan Memiş, gram altının bu yılı 4 bin 500 lira seviyesinde kapatmasının öngörüldüğünü, 12 aylık süreçte ise 6 bin liraya ulaşabileceğini kaydetti. Ons altın için hedef fiyatın ise 4 bin 250 dolar olduğunu dile getirdi.
KÜRESEL RİSKLER ALTINI DESTEKLİYOR
İslam Memiş, ticaret savaşları, jeopolitik riskler ve küresel ekonomik kırılganlıkların altın fiyatlarını doğrudan etkilediğini vurguladı. Memiş, yatırımcıların bu dönemde temkinli hareket etmeleri ve riskleri minimize edecek stratejiler izlemeleri gerektiğini belirtti. Altındaki yükseliş eğiliminin, bu faktörlerin etkisiyle yıl boyunca devam edebileceği ifade ediliyor.