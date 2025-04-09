Altın Fiyatlarında Fırtına Öncesi Sessizlik! Uzmanı 'Daha Rekor Görmediniz' Diyerek Net Rakam ve Tarih Verdi! Piyasalarda Deprem Etkisi Yaratacak

KISA VADEDE DÜŞÜŞ, HAZİRANA KADAR ALIM FIRSATI

Memiş, altın fiyatlarında kısa vadeli bir düşüş beklediğini belirterek, Haziran ayına kadar fiyatların geri çekilebileceğini ve bu sürecin yatırımcılar için bir alım fırsatı sunacağını söyleyerek, “Altın şu anda dinlenme sürecine girdi. Kısa vadede sert düşüşler yaşanabilir. Bu dönemde altın almayı düşünenler için uygun bir zemin oluşacak” dedi.