Altın Fiyatlarında Dönüm Noktası! İslam Memiş Rakamlarla Açıkladı: Düşüş Korkutmasın 2025’te 4500 TL Geliyor

Rekordan düşüşe düşüşten yükselişe… Ve altın fiyatları yeniden gerilemeye başladı. Dalgalı bir seyir izleyen altın fiyatları için en kritik haftaya girildi. Jeopolitik risklerin azalması ile piyasaların odak noktası ABD’deki enflasyon riski ve bu durumun ABD Merkez Bankası Fed faiz kararı üzerindeki etkisine kaymış durumda.

FED FAİZ KARARI BELLİ OLUYOR

Fed’in bu hafta alacağı faiz kararı piyasalar açısından önemli bir dönüm noktası olacak. 18 Aralık Çarşamba akşam FED’in faiz indirimi sürpriz değil. 25 baz puan indirim satın alındı, fiyatlandı. Ancak asıl konu faiz oranından ziyade Fed’in geleceğe yönelik rehberliği. Faiz karar metni, ekonomik projeksiyonlar ve Başkan Jerome Powell’ın açıklamaları piyasalarda yön belirleyici rol oynayacak.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

Kritik Fed faiz kararı öncesinde altın fiyatları için kısa vadeli tablo çok parlak değil. Son dönemde altın fiyatları zirveden aşağı doğru hareketle bir dengelenme sürecine girdi. Ons altın yeni haftanın ilk gününde 2.653 dolar seviyelerinden hareket ediyor. Yurt içinde 22 ayar gram altın fiyatı 3057 TL, çeyrek altın fiyatları 5146 TL ve Cumhuriyet altını da 20.798 TL’den değerleniyor.

ORTA VADEDE UMUT VAR!

Uzmanlar Fed’in faiz kararında temkinli tutumunu sürdürmesi ile altın fiyatları üzerinde baskının devam edebileceği yorumunu yapıyorlar. Orta vadede altın fiyatlarının destek bulma ihtimali hala masada ancak bu ihtimal de önceki kadar net değil. Özellikle Donald Trump’ın politik hamlelerinin enflasyon üzerindeki etkisi tartışılıyor. Eğer enflasyon artışı hız kazanırsa sıkılaşan bir Fed politikasının altın fiyatlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor.

İSLAM MEMİŞ ALTIN İÇİN RAKAM VERDİ

Altın fiyatlarında bu hafta hangi seviyelerin konuşulacağına dair ipuçları paylaşan Altın ve Para Piyasası Uzmanı İslam Memiş, “Bu hafta satış baskısının devam etmesini bekliyoruz. Gram altın tarafından 2980 TL, ons altında 2580 dolar seviyesini görebiliriz” dedi.

2025 yılı için altın tahminini de paylaşan piyasa uzmanı, altın gram fiyatının 2025 yılında 4000-4500 TL, ons altında ise 3000-3500 dolar aralığının sürpriz olmayacağını kaydetti.