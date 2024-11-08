Altın Fiyatlarında Deprem: Paraşütleri Hazırlayın Rekor Olacak

Altın ve piyasa yorumcusu İslam Memiş, altın fiyatlarındaki bu sert düşüşü "Altının balonu patladı" sözleriyle değerlendirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İki haftadır sabırla bekleyen yatırımcılar kazandı, uyarılarımızı dikkate almayanlar ise kayıpta" ifadelerini kullandı. Memiş, gram altının kısa sürede 3.190 liradan 3.030 liraya gerileyerek 160 liralık bir kayıp yaşadığını, ons altının ise 2.790 dolardan 2.650 dolara inerek 140 dolarlık düşüş kaydettiğini belirtti.