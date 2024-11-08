Altın Fiyatlarında Deprem: Paraşütleri Hazırlayın Rekor Olacak
ABD başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması sonrası altın fiyatları sert bir düşüş yaşadı. Seçim sonuçları ve ardından gelen FED faiz kararı altın piyasalarında dalgalanmalara yol açtı. Gram altın, bu gelişmelerin ardından değer kaybını telafi etmeye çalışırken, uzmanlar sürece dair önemli değerlendirmelerde bulundu.
Kaynak: Aydınlık
Altın ve piyasa yorumcusu İslam Memiş, altın fiyatlarındaki bu sert düşüşü "Altının balonu patladı" sözleriyle değerlendirdi. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İki haftadır sabırla bekleyen yatırımcılar kazandı, uyarılarımızı dikkate almayanlar ise kayıpta" ifadelerini kullandı. Memiş, gram altının kısa sürede 3.190 liradan 3.030 liraya gerileyerek 160 liralık bir kayıp yaşadığını, ons altının ise 2.790 dolardan 2.650 dolara inerek 140 dolarlık düşüş kaydettiğini belirtti.
YÜKSELİŞE GEÇECEĞİ TARİHİ VERDİ
Memiş, altındaki bu gerilemelerin kalıcı olmasını beklemediğini ve bu tür düşüşlerin yatırımcılar için alım fırsatı sunduğunu vurgulayarak, "Bugünü değerlendiren yatırımcılar kazançlı çıkabilir. İki hafta sonra altın fiyatlarının tekrar yükseliş trendine gireceğini öngörüyorum" dedi.
8 Kasım 2024 itibarıyla gram altın ve çeyrek altın fiyatları, yatırımcılar tarafından yakından takip edilirken, piyasanın önümüzdeki dönemde nasıl şekilleneceği merak konusu.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Gram altın alış: 2.978,49
Gram altın satış: 2.978,99
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Çeyrek altın alış: 5.004,00
Çeyrek altın satış: 5.050,00
YARIM ALTIN NE KADAR?
Yarım altın alış: 9.977,00
Yarım altın satış: 10.093,00
TAM ALTIN NE KADAR?
Tam altın alış: 19.954,00
Tam altın satış: 20.115,00
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
Cumhuriyet altını alış: 20.245,00
Cumhuriyet altını satış: 20.551,00
ATA ALTIN NE KADAR?
Ata altın alış: 20.476,00
Ata altın satış: 20.646,00
Not: Haberde yatırım tavsiyesi bulunmamaktadır.