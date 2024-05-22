Altın fiyatlarında dalgalanma! Düşüş başladı...

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 500 bin lira oldu.

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Altın fiyatlarında dalgalanma! Düşüş başladı...

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 474 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 550 bin lirayı gören altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,6 azalışla 2 milyon 500 bin lira oldu.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 2 milyar 349 milyon 407 bin 629,39 lira, işlem miktarı ise 940,27 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi de 2 milyar 355 milyon 740 bin 986,84 lira düzeyinde gerçekleşti.

En fazla işlem yapan kurumlar ise NMGlobal Kıymetli Madenler, Türkiye İş Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi, Akbank ve Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Kaynak: AA

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