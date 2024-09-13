Altın Fiyatlarında Büyük Hareketlilik: Uçuşa Geçti

Bugün de yükselişini sürdüren altın, saat 09:50 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 oranında artarak 2 bin 802 TL seviyesine ulaştı. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 4 bin 580 TL, Cumhuriyet altını ise 18 bin 270 TL seviyesinden alıcı buluyor.