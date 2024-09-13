Altın Fiyatlarında Büyük Hareketlilik: Uçuşa Geçti
Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları piyasalarda dalgalanmalara yol açarken, altın rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.
Kaynak: Gerçek Gündem
Özellikle Fed'in faiz indirimine gideceği beklentileri, 50 baz puanlık bir indirime yönelik güçlü argümanlarla destekleniyor ve bu da ons altının yükselişine ivme kazandırıyor.
Altının gramı, güne güçlü bir yükselişle başladı ve şu anda 2 bin 802 TL seviyesinden işlem görüyor. Dün, ons altındaki yükselişin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen gram altın, günü yüzde 1,6 artışla 2 bin 789 TL'den kapatmıştı.
Bugün de yükselişini sürdüren altın, saat 09:50 itibarıyla bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 oranında artarak 2 bin 802 TL seviyesine ulaştı. Aynı dakikalarda, çeyrek altın 4 bin 580 TL, Cumhuriyet altını ise 18 bin 270 TL seviyesinden alıcı buluyor.
Dün 2 bin 558 dolarla rekor kapanış yapan ons altın, bugün de yükselişini sürdürerek yüzde 0,4 artışla 2 bin 567 dolardan işlem görüyor. ABD'de açıklanan Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verileri sonrasında küresel piyasalarda risk iştahının azalması, "yumuşak iniş" beklentilerinin güçlenmesine yol açtı. Bu gelişmeler, altın talebini artırırken, haftanın son işlem gününde piyasalarda dalgalı bir görünüm öne çıkıyor.