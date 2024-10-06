Altın Fiyatlarında Büyük Deprem! Yatırım Yapan Yandı, Gram Altın ve Çeyrek Altın Çakıldı

DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?

Bu hafta içinde ons altın, 2.630 dolara kadar sert bir düşüş yaşadı. Ancak, bu seviyeden yeniden toparlanma gösterdi. Altın fiyatlarındaki düşüşün başlıca nedeni, ABD'den gelen ekonomik veriler oldu. ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, piyasalarda etkili oldu. Bu durum sonrası, Fed'in faiz beklentisinin 25 baz puana düşmesiyle altın fiyatlarında kayıplar gözlemlendi.