Altın Fiyatlarında Büyük Deprem! Yatırım Yapan Yandı, Gram Altın ve Çeyrek Altın Çakıldı
Altın yatırımcısını boncuk boncuk terletecek gelişme. Gram ve çeyrek altın çakıldı, yatırım yapanlar dikkat. Altın fiyatları bu hafta düşüşle tamamlandı. Hafta sonunda gram altın, çeyrek altın ve Cumhuriyet altınının güncel fiyatları ne durumda? Yatırımcılar, altın piyasasında kazanç mı kayıptı mı yaşadı?
Kaynak: Haber Merkezi
Altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,14'lük bir azalışla 2.919 liraya geriledi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,29 düşüşle 19.994 liraya indi. Geçen hafta 5.029 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise yüzde 0,24 azalarak 4.673 liraya düştü.
DÜŞÜŞÜN NEDENİ NE?
Bu hafta içinde ons altın, 2.630 dolara kadar sert bir düşüş yaşadı. Ancak, bu seviyeden yeniden toparlanma gösterdi. Altın fiyatlarındaki düşüşün başlıca nedeni, ABD'den gelen ekonomik veriler oldu. ABD Tarım Dışı İstihdam verisinin beklentilerin üzerinde gelmesi, piyasalarda etkili oldu. Bu durum sonrası, Fed'in faiz beklentisinin 25 baz puana düşmesiyle altın fiyatlarında kayıplar gözlemlendi.
Hafta sonunda güncel fiyatlar şöyle:
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
6 Ekim Pazar günü gram altın 2.920 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 4.673 TL’den alınırken, 4.776 TL’ye satılıyor. 22 ayar bilezik ise 2.279 TL’den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
2.920,77
2.921,56
ALTIN/ONS FİYATI
2.652,23
2.654,97
ÇEYREK ALTIN FİYATI
4.673,24
4.776,74
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
18.692,95
19.048,54
TAM ALTIN FİYATI
19.868,00
20.047,00
YARIM ALTIN FİYATI
9.317,27
9.553,48
ZİYNET ALTINI FİYATI
18.692,95
19.048,54