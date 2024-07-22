Altın Fiyatlarında ABD Etkisi: Gram Altın Ne Kadar?
ABD başkanlık seçimlerinde Başkan Joe Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle ortaya çıkan belirsizlikler altın fiyatları üzerinde etkili oldu. Söz konusu gelişmeler sonrası gram altın yeni haftaya dalgalı bir seyirle başladı.
ABD Başkanı Joe Biden, dün adaylıktan çekildiğini duyurarak, Başkan yardımcısı Kamala Harris'i desteklediğini açıkladı.
Biden'ın adaylıktan çekilmesiyle ortaya çıkan belirsizliklerin ardından piyasalar, yeni haftaya temkinli başladı.
GRAM ALTIN NE KADAR?
Söz konusu gelişmeler sonrası gram altın 2 bin 554 TL seviyesinde işlem görmeye başladı.
GÖZLER FED'DE
Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem politikalarına yönelik fiyatlamalar Banka'nın yıl sonuna kadar 3 kez faiz indirimine gidebileceğini gösteriyor.
Kaynak: Gerçek Gündem