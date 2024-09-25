Altın Fiyatlarında 5 Bin Lira Depremi! Gram Altın'da Yeni Rekor
Milyonlarca altın yatırımcısını heyecanlandıran hareketlilik yaşanıyor. Altın fiyatlarında yeni rekor geldi. Gram altın, bir kez daha rekor kırarken, ons altın tarihi zirvesini 2.670 dolara taşıdı. Çeyrek altın fiyatları ise 5.000 lira sınırını aştı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altın piyasalarında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. 25 Eylül 2024 itibarıyla altın fiyatları yeni bir rekor seviyeye ulaştı. Uzmanlardan, altın yatırımcılarına yönelik önemli uyarılar gelirken, gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları yeni güne yükselişle başladı.
İsrail’in Orta Doğu’daki saldırılarına devam etmesi ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını düşürme kararı, altındaki yükselişi destekleyen faktörler arasında yer alıyor. Bu hafta altın fiyatları, ardı ardına yeni rekorlar kırarak dikkat çekici bir artış gösterdi.
Kapalıçarşı'da altının ons fiyatı 2.670,52 dolara ulaşarak yeni bir rekor kaydetti. Şu anda ons altın, 2.656 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Gram altın ise 3.000 liraya yaklaşarak tarihi zirvesini 2.930 liraya çıkardı. Kapalıçarşı serbest piyasasında çeyrek altının satış fiyatı ise 5.022 TL ile 5.000 lira sınırını aşmış durumda.
Amerika Merkez Bankası (FED) tarafından beklenen 25 baz puanlık faiz artışı yerine 50 baz puanlık bir artış yapılması, altın fiyatlarının rekor kırmasında etkili oldu. Bununla birlikte, İsrail’in Lübnan’a saldırmasıyla Ortadoğu'da artan jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi artırdı. Ons altın, tarihi zirvesini yenileyerek 2.661 dolara kadar yükseldi.
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yatırımcılara sert düşüş ihtimaline karşı uyarılarda bulundu. Yıldırımtürk, "Teminat tamamlama işlemlerinden kaynaklanan kar satışları gelebilir. Altında hızlı bir yükseliş yaşandı, bu yüzden satış fırsatı doğmuş olabilir. Ancak temkinli olmakta fayda var" şeklinde konuştu.
Saat 11.10 itibarıyla altın fiyatları şöyle:
Gram Altın
Alış: 2.915.92
Satış: 2.916.29
ONS Altın
Alış: 2.656.23
Satış: 2.656.56
Çeyrek Altın
Alış: 4.723.34
Satış: 4.797.66
Yarım Altın
Alış: 9.446.6891
Satış: 9.609.9116
Tam Altın
Alış: 18.835.07
Satış: 19.132.33
Cumhuriyet Altını
Alış: 19.272.4120
Satış: 19.598.9698