Altın Fiyatlarında 5 Bin Lira Depremi! Gram Altın'da Yeni Rekor

Amerika Merkez Bankası (FED) tarafından beklenen 25 baz puanlık faiz artışı yerine 50 baz puanlık bir artış yapılması, altın fiyatlarının rekor kırmasında etkili oldu. Bununla birlikte, İsrail’in Lübnan’a saldırmasıyla Ortadoğu'da artan jeopolitik riskler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına olan talebi artırdı. Ons altın, tarihi zirvesini yenileyerek 2.661 dolara kadar yükseldi.

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yatırımcılara sert düşüş ihtimaline karşı uyarılarda bulundu. Yıldırımtürk, "Teminat tamamlama işlemlerinden kaynaklanan kar satışları gelebilir. Altında hızlı bir yükseliş yaşandı, bu yüzden satış fırsatı doğmuş olabilir. Ancak temkinli olmakta fayda var" şeklinde konuştu.