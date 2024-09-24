Altın Fiyatlarında 5 Bin Lira Depremi! Gram Altın Uçtu

Fed'in faiz indirimi, piyasaları etkileyerek altın fiyatlarında yeni rekorlara neden oldu. Özellikle Kapalıçarşı'daki güncel altın fiyatları yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altının fiyatları gün içinde yatırımcıların ilgi odağı oldu.

Önümüzdeki günlerde ABD'den açıklanacak kişisel tüketim harcamaları (PCE) verisi, faiz indirimlerinin devam edip etmeyeceğine dair önemli bir gösterge olacak. Bu veri öncesinde altın fiyatları zirveye ulaşmış durumda.

Ons altın uluslararası piyasalarda 2 bin 633 dolara yükselirken, Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı yüzde 2,7 artış göstererek 2 milyon 947 bin liraya ulaştı. Kapalıçarşı'da ise gram altın 2 bin 976 TL, çeyrek altın 4 bin 857 TL, yarım altın 9 bin 706 TL ve tam altın 19 bin 345 TL seviyelerinde işlem görüyor.

Kaynak: Haber Merkezi