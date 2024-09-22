Altın Fiyatlarında 12 Yıl Sonra Bir İlk! Bu Detayı İlk Kez Duyacaksınız
Milyonlarca yatırımcıyı ilgilendiriyor. Gram altını olanlar dikkat. 12 yıl sonra bu detayı ilk defa duyacaksınız. İşte bütün ayrıntılar...
Kaynak: Haber Merkezi
Altın yatırımcıları için kritik bir dönem yaşanıyor. Gram altın, ons altındaki tarihi zirveden aldığı destekle yeni rekor seviyelere ulaştı. Özellikle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları, altın piyasalarını hareketlendirdi. Kuyumculardan ise yatırımcıları ilgilendiren önemli uyarılar geldi.
Altın ve para piyasaları, son haftalarda büyük bir hareketlilik yaşadı. Fed'in yaklaşık 4,5 yıl aradan sonra faiz indirimi kararı alması, ons ve gram altın fiyatlarında yeni rekorların önünü açtı. Son bir haftada gram altın yüzde 1,9 oranında değer kazandı.
Haftanın başında baskı altında kalan ons altın, Çarşamba günü Fed'in faiz indirimiyle 2.600 dolara kadar yükseldi. Ancak bu artış uzun sürmedi ve fiyat 2.546 dolara kadar geriledi. Dün ise önemli bir direnç seviyesini aşarak ons altın yeniden 2.619 dolarla yeni bir rekor kırdı.
Piyasalarda altının geleceği merak konusu. Gram altın fiyatlarının geleceğine dair tahminler yapılmaya devam ediliyor. Halk TV'de yer alan habere göre, kuyumcu Nasri Amcalar, altın fiyatlarında yeni rekorların gelebileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı: "Son 1 hafta-10 gündür piyasalar Fed’in faiz indirimini fiyatlamıştı. İndirimin ardından ons altın ve gram altın TL yükselişe geçti. Gram altın şu anda 2.939 TL’den işlem görüyor. Önümüzdeki süreçte yeni rekorlar bekliyoruz. Yatırımcılar özellikle gram altın ve sarrafiye gruplarına ilgi gösteriyor. Çünkü en az kayıp bu alanlarda yaşanıyor."
Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murad Köşker ise altın yatırımlarında dikkat edilmesi gereken bir noktaya değindi. Köşker, altının uzun vadeli yatırımcılar için her zaman doğru tercih olmayabileceğini belirterek şunları söyledi: "Altını 2011 yılında aldığınızda ons fiyatı 1.920 dolardı. 2023’te de aynı seviyede, yani 1.920 dolar. Yani 12 yıl boyunca hiçbir kazanç sağlayamadınız. Körü körüne altın yatırımı yapmak her zaman kazanç getirmez."
Altın piyasalarındaki dalgalanmalar ve uzmanların görüşleri, yatırımcıların dikkatle takip etmesi gereken önemli detaylar arasında. Gram altında yükseliş beklentisi sürerken, altın yatırımlarının uzun vadede risk taşıyabileceği uyarısı da göz ardı edilmemeli.