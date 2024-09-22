Altın Fiyatlarında 12 Yıl Sonra Bir İlk! Bu Detayı İlk Kez Duyacaksınız

Mücevher İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Murad Köşker ise altın yatırımlarında dikkat edilmesi gereken bir noktaya değindi. Köşker, altının uzun vadeli yatırımcılar için her zaman doğru tercih olmayabileceğini belirterek şunları söyledi: "Altını 2011 yılında aldığınızda ons fiyatı 1.920 dolardı. 2023’te de aynı seviyede, yani 1.920 dolar. Yani 12 yıl boyunca hiçbir kazanç sağlayamadınız. Körü körüne altın yatırımı yapmak her zaman kazanç getirmez."